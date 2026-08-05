[오피셜] '충격' 위기의 한국 축구 이용했나 "홍명보 후임 유력 후보 루머" 르나르 감독, 전격 코트디부아르행

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[스포츠조선 김대식 기자]한국행 루머가 있었던 에르베 르나르 감독은 코트디부아르로 향했다.

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5일(이하 한국시각) 프랑스 현지 보도에 따르면 코트디부아르 축구협회는 성명을 통해 르나르 감독을 국가대표팀 사령탑으로 선임했다고 발표했다. 에메르스 파예 감독이 떠난 뒤 사령탑이 공석이던 코트디부아르는 르나르 감독을 다시 한번 선택했다.

야신 이드리스 디알로 코트디부아르 축구협회 회장은 성명을 통해 "2015년 코트디부아르와 함께 아프리카 챔피언에 올랐던 르나르 감독이 국가대표팀의 사령탑으로 복귀한다. 그의 임무는 다가오는 국제 대회 출전을 준비하고 대표팀을 이끄는 것이다. 높은 수준의 축구 경험과 아프리카 축구에 대한 깊은 이해, 그리고 코트디부아르 축구에 대한 애정을 바탕으로, 그는 성인 국가대표팀의 뛰어난 성과 흐름을 이어갈 책임을 맡게 될 것"이라며 기대감을 드러냈다.

이번 발표로 르나르 감독의 한국행 루머는 사실이 아닌 것으로 확실히 밝혀졌다. 최근 르나르 감독은 홍명보 감독의 부임으로 한국 국가대표팀 사령탑에 오를 수 있다는 루머가 있었다.

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프랑스 풋 메르카토에서 일하며 프랑스 축구 정보에 능통한 산티 아우나 기자는 지난달 23일 독점 보도라며 '2026년 북중미월드컵 기간 동안 튀니지 대표팀을 짧게 이끈 르나르 감독을 향한 구애가 뜨겁다. 아프리카 네이션스컵 2회 우승에 빛나는 르나르 감독을 향한 제안은 끊이지 않고 있다. 복수의 한국 출처에 따르면, 그는 월드컵 조별리그 탈퇴 후 사임한 홍명보 감독의 후임으로 대한민국 대표팀 사령탑을 맡을 유력한 후보 중 한 명으로 거론되고 있다"고 전한 바 있다. 르나르 감독은 2024년에도 위르겐 클린스만을 경질한 한국과 연결된 적이 있다.

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르나르 감독이 몸값을 올리기 위해 한국을 역으로 이용했을 가능성도 적지 않다. 튀니지 국가대표팀과 이별한 직후 르나르 감독은 굉장히 많은 나라와 연결됐다. 코트디부아르와를 포함해 세네갈, 한국에 여러 다른 나라들이 언급됐다. 르나르 감독 쪽에서 연봉과 같은 조건을 상향시키기 위해 역으로 정보를 흘렸을 가능성도 배제할 수 없는 노릇이다.

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르나르 감독이 한국행에 정말로 관심이 있었다면 코르디부아르 감독직을 이렇게 빨리 수락할 리가 없기 때문이다. 현재 대한축구협회는 9월부터 11월 A매치까지 국가대표팀을 이끌 임시 감독을 뽑기 위해 역사상 첫 공개 채용을 진행하는 중이다. 한국을 진심으로 원하는 감독이면 임시 감독 공개 채용이라고 해도, 서류를 지원하거나 했을 것이다. 하지만 르나르 감독은 그렇게 하지도 않았다.

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르나르 감독은 2014년부터 2015년까지 코르디부아르를 이끌었던 경험이 있다. 당시 아프리카 네이션스컵에서 우승을 차지했다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com