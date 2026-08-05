[오피셜] 손흥민과 달라도 너무 다른 선택...미국도, 사우디도 아니었다! 살라, 튀르키예 트라브존스포르 이적 협상

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[스포츠조선 김대식 기자]모하메드 살라는 튀르키예로 향한다.

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트라브존스포르는 5일(한국시각) 공식 채널을 통해 살라와 공식 협상을 진행한다고 발표했다. 구단은 '이적 협상을 시작한 프로 축구 선수 살라가 5일 이스탄불 아타튀르크 공항을 통해 도착할 예정이다. 저녁에 트라브존에 도착할 계획이다. 트라브존에서의 환영 행사 일정 및 기타 세부 사항은 금일 중 구단 공식 소통 채널을 통해 대중에 공유될 예정'이라고 발표했다.

튀르키예 구단들은 다른 리그 구단들과 다르게 최종 이적 협상을 앞두고 선수와 계약 협상을 진행한다고 미리 발표한다. 이적 협상을 진행한다고 했지만 사실상 오피셜이다. 이미 물밑에서 선수와 모든 조건에서 합의를 마친 후에 마지막으로 선수가 계약서에 서명하면서 '옷피셜'를 찍는 과정만 진행되기 때문이다. 과거 김민재가 페네르바체로 향했을 때도 구단 측에서 먼저 선수와 협상을 진행한다고 발표한 바 있다.

AP연합뉴스

리버풀을 떠나기로 결정하면서 전 세계의 충격을 줬던 살라의 선택은 놀랍게도 튀르키예였다. 사실 살라의 이번 행선지가 튀르키예가 될 것이라고 예측한 사람은 없었다. 사우디아라비아에서 제일 관심을 가졌던 선수이며 최근에는 미국 메이저리그사커(MLS)와도 진하게 연결됐던 살라다.

유럽 이적시장 전문가인 파브리시오 로마노 기자는 지난달 개인 SNS를 통해 "살라는 이제 자신의 커리어에서 다음 단계를 결정하기에 앞서, 여러 제안을 검토하고 평가할 것으로 예상된다. 사우디아라비아 프로리그 구단들은 물론, MLS 소속 클럽들 역시 살라 영입에 큰 관심을 보이고 있다"고 보도한 바 있다.

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하지만 살라는 튀르키예 구단들의 관심에 적극적으로 행동했다. 원래 살라의 유력했던 행선지는 대한민국 국가대표 오현규가 뛰고 있는 베식타시였다. 베식타시는 자유 계약 선수인 살라와 개인 합의에 도달했다. 하지만 살라 측에서 갑자기 개인 조건을 대폭 상향하면서 베식타시는 살라 영입을 포기했다.

로이터연합뉴스

이때 등장한 게 트라브존스포르였다. 트라브존스포르는 살라가 튀르키예 이적에 열려있다는 마음을 확인하고, 살라 측에서 제시한 모든 조건을 수용한 것으로 파악되고 있다. 살라는 트라브존스포르와 2년 계약을 맺은 것으로 알려졌다. 트라브존스포르가 갈라타사라이, 페네르바체, 베식타시와 같은 전통적인 강호가 아니기에 이번 살라의 선택은 더욱 놀라운 상황이다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com