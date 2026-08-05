손흥민 '독박 축구' 끝낼 생각 없다...LAFC 슈퍼스타 영입할 생각 없나, '부진' ST 임대 거절 대망신'

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[스포츠조선 김대식 기자]손흥민의 LAFC는 슈퍼스타를 영입할 계획이 없는 것으로 보인다.

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프랑스 스카이 스포츠에서 일하는 샤샤 타볼리에리 기자는 4일(한국시각) 개인 SNS를 통해 "RSC 안더레흐트가 아드리아노 베르타치니를 임대 후 완전 이적 조건으로 영입하려 했던LAFC의 제안을 거절했다. 다른 여러 미국 메이저리그 사커(MLS) 구단들 역시 그에게 관심을 보이고 있다. 안더레흐트 측은 베르타치니의 이적을 오직 완전 이적 조건으로만 허용하겠다는 방침"이라고 전했다.

새로윤 슈퍼스타 영입을 기대하고 있던 LAFC 팬들의 기대가 차갑게 식어버리는 소식이 아닐 수 없다. MLS는 연봉 샐러리캡 제도가 있어서 선수단 연봉 제한이 있지만 '데이비드 베컴룰'이 존재한다. 각 구단별로 최대 3명의 선수를 '지정 선수'로 만들어 연봉 샐러리캡과 관련없이 영입할 수 있도록 했다.

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현재 LAFC에서 지정 선수는 손흥민과 드니 부앙가다. LAFC는 손흥민과 부앙가에게 향한 의존도를 낮추기 위해서 새로운 슈퍼스타를 영입할 수 있는 공간이 있다.

하지만 LAFC는 남은 지정 선수 한 자리를 활용할 계획이 크게 없는 것으로 보인다. 팬들은 내심 기대했다. 이번 여름 이적시장에서 LAFC 유스 출신인 나탄 오르다즈를 정리했기 때문이다. 오르다즈는 백업 스트라이커였다. 주로 로테이션 멤버로 활용되지만 경기 상황에 따라서는 손흥민과 함께 출전할 때도 있었다. 오르다즈를 정리했기 때문에 새로운 스트라이커를 영입할 수 있다는 기대감이 생겼다. 손흥민이 LAFC에서 최전방에 기용되고 있지만 전통적인 스트라이커는 아니기 때문이다.

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LAFC가 스트라이커를 찾는 건 사실이었다. 안더레흐트에서 뛰고 있는 베르타치니의 포지션은 스트라이커다. 2000년생으로 전성기 나이다. 베르타치니는 냉정히 말해 슈퍼스타급 선수는 절대로 아니다. 벨기에 리그에서 차분히 성장한 선수다. 2022~2023시즌 3부 리그에서 36경기 27골을 터트리면서 단숨에 벨기에 2부 리그로 향했다. 2부에서 17경기 11골을 폭발시키자 반 시즌 만에 벨기에 1부인 신트 트라위던으로 이적하는데 성공했다.

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신트 트라위던에서의 활약은 좋았다. 50경기 동안 26골 6도움을 기록했다. 하지만 벨기에 최강인 안더레흐트로 이적한 뒤에는 부진하다. 43경기 동안 8골 6도움에 그치고 있다. 기대 이하의 성적이다. LAFC로 이적할 경우에 충분히 부활할 수도 있겠지만 손흥민의 파트너로 기용될 가능성은 낮아 보인다.

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아직 이적시장이 열려있지만 LAFC는 이러한 루머조차 별로 없는 상태다. 구단에서 정말 조용히 이적시장 작업을 진행하고 있을 수도 있지만 새로운 대형급 영입에 적극적인 태도를 보이고 있지 않은 건 사실이다. 그 사이에 인터 마이애미를 비롯한 다른 리그 강호들은 전력을 계속 강화하고 있다.