[속보]살라 튀르키예 이적 임박! 트라브존스포르"내일 입국"+피라미드 AI 영상 인증 '눈길'

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[스포츠조선 전영지 기자]튀르키예리그 트라브존스포르가 전 리버풀 공격수 모하메드 살라와 2년 계약 체결을 눈앞에 뒀다.

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살라의 1순위 선택지는 라이벌 구단인 베식타스로 알려졌으나, 지난주 협상이 결렬됐다. 이에 트라브존스포르는 5일 190만 팔로워를 보유한 공식 X(구 트위터) 계정을 통해 "모하메드 살라의 영입을 위한 협상을 시작했다"고 공식 발표했다.

이어 구단 측은 "협상을 진행 중인 모하메드 살라 선수가 수요일(5일) 12시 이스탄불 아타튀르크 공항 일반항공 터미널에 도착할 예정"이라며 "같은 날 저녁 트라브존으로 이동하며, 현지 환영 행사 일정 및 세부 사항은 공식 채널을 통해 추가 공개할 것"이라고 덧붙였다.

트라브존스포르는 이집트 피라미드에서 산맥을 넘어 홈구장인 4만 1000석 규모의 파파라 파크로 이어지는 17초 분량의 AI 영상을 함께 게재해 눈길을 끌었다.

살라는 지난 3월 리버풀과의 2년 연장 계약 기간을 1년 남겨두고 팀을 떠나기로 결정해 큰 화제를 모았다. 2023년 여름 알 티하드가 1억 5000만 파운드를 제시하면서 사우디아라비아 리그 이적이 유력해 보였으나, 지난 시즌 아르네 슬롯 감독과의 갈등 이후 튀르키예 무대 도전으로 가닥을 잡았다. 트라브존스포르는 지난 시즌 페네르바체와 우승팀 갈라타사라이에 이어 리그 3위를 기록한 바 있다.

출처=모살라 SNS

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리버풀 통산 255골로 구단 역대 최다 득점 3위에 올라 있는 살라는 구단에 대한 예의로 시즌 종료 전까지 타 구단과 협상하지 않았다. 에이전트 라미 압바스 역시 미국에서 열린 월드컵 기간까지 결론 난 것이 없다고 일축했으나, 대회 종료 후 이적 협상이 급물살을 탔다.

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뛰어난 자기관리로 유명한 살라는 손흥민과 같은 1992년생으로 30대 중반에 접어드는 나이에도 최고 수준의 기량을 유지할 자신감을 보이고 있다. 2024~2025시즌 34골을 폭발시키며 슬롯 감독의 첫 시즌 프리미어리그 우승을 이끌었으나, 지난 시즌에는 10골에 그치며 폼이 다소 떨어진 모습을 보였다.

리버풀은 PFA 올해의 선수상을 세 차례나 수상한 살라의 빈 자리를 아직 채우지 못했다. 개막을 앞두고 몸값 1억 4500만 파운드로 평가받는 PSG의 브래들리 바르콜라가 유력 후보로 거론되나, 그가 주로 왼쪽 측면에서 뛰는 만큼 전문가들은 살라의 대체자로 적합하지 않다고 보고 있다.

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한편, 통산 7회 리그 우승을 자랑하는 트라브존스포르가 살라 영입을 확정 지을 경우 구단 역사상 최고의 빅사이닝으로 기록될 전망이다. 현재 트라브존스포르에는 맨유에서 임대한 안드레 오나나와 전 맨시티 수비수 스테판 사비치 등이 활약중이다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com