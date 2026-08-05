한국 축구가 영입했으면! '논란 제조기' 테일러, 심판 은퇴 선언하자 며칠 만에 튀르키예서 모셔갔다…엘리트 심판 디렉터 전격 선임

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로이터 연합뉴스

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[스포츠조선 김성원 기자]악명 높았던 잉글랜드 출신의 앤서니 테일러 심판이 은퇴 후 며칠 만에 새 역할을 찾았다.

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튀르키예축구협회(TFF)가 4일(이하 한국식가) 테일러 주심을 '엘리트 심판 디렉터'로 선임했다. TFF는 "테일러는 엘리트 심판진의 전략적 및 기술적 발전을 이끌 것이다. 그는 심판진의 역량 개발을 지원하고 유럽축구연맹(UEFA)과 국제축구연맹(FIFA) 기준에 맞춰 전반적인 심판 프로그램을 강화하는 데 도움을 주는 것이 포함된다"고 밝혔다.

테일러 심판은 2026년 북중미월드컵 후 20년간의 심판 생활을 마무리했다. 그는 지난달 22일 "최고 수준의 무대에서 심판을 맡은 것은 엄청난 특권이었다. 그러나 압박은 강하고 감시는 끊임없이 이어진다"며 "이제 물러나 내 경력의 다음 단계로 넘어갈 적절한 시점"이라고 은퇴를 발표했다.

교도관 출신의 테일러는 2006년 프로 심판으로 임문했다. 잉글랜드 프리미어리그를 포함, 월드컵, 유럽챔피언스리그, 유로 대회 등을 누비며 무려 831경기를 소화했다. 2010년 프리미어리그로 승격한 테일러는 16년 동안 432경기를 주관했다. 잉글랜드 주요 컵대회 결승전도 경험했다. 2015년 리그컵 결승전과 커뮤니티 실드, 2017년과 2020년 FA컵 결승 등을 관장했다. 2018년 챔피언십 승격 플레이오프 결승전 주심도 맡았다.

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국제 대회에서도 굵직한 경력을 쌓았다. 테일러는 2012년 FIFA의 국제심판 명단에 이름을 올리며 14년간 활약했다. 그가 맡은 국제경기는 총 163경기에 달한다.

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그는 유로 2020, 2022년 카타르월드컵, 유로2024, 2026년 북중미월드컵 등에 나섰다. 2020년 슈퍼컵, 2021년 네이션스리그 결승전 등을 소화했다. 2022년 클럽월드컵 결승전, 2023년 유로파리그 결승전 등도 그의 몫이었다.

그러나 끊임없이 판정 논란의 중심에 섰다. 한국 축구에도 고통을 안긴 인물로도 유명하다. 2022년 카타르월드컵 가나와의 조별리그 2차전이었다. 2-3으로 끌려가던 후반 막판 마지막 코너킥 기회를 주지 않고 종료 휘슬을 불어 논란이 됐다.

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당시 A대표팀을 이끌던 파울루 벤투 감독이 거칠게 항의하자 레드카드까지 줬다. 그는 카타르월드컵 크로아티아와 벨기에전에서 후반 추가시간이 다 끝나기도 전에 종료 휘슬을 불어 문제가 됐다.

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튀르키예는 지난 시즌 심판 152명이 도박에 연루된 것으로 드러나 큰 충격을 던졌다. '더선'은 '튀르키예에서 발생한 심각한 심판 스캔들을 고려할 때, 대담한 행보로 볼 수 있다'고 전했다.

테일러 주심은 "TFF에 합류하게 돼 기쁘고, 새로운 역할을 시작하게 되어 매우 기대된다. 엘리트 심판 활동은 오랫동안 내 직업 생활의 중심이었으며, 이번 임명을 통해 그 경험을 다른 방식으로 활용할 기회를 얻게 됐다"며 "튀르키예에는 이미 뛰어난 재능과 헌신을 가진 심판들이 많이 있다. 엘리트 심판 육성 과정의 모든 단계에서 심판들의 지속적인 발전을 지원할 수 있기를 기대한다"고 강조했다.

한국 축구도 심판 개혁이 필요하다. 테일러 심판 같은 '베테랑'을 영입하는 것도 대안이 될 수 있다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com