'韓 차세대 스트라이커 오현규' 최악의 날벼락 확정적...6개월 만에 뒤통수 맞았네, 베식타시 누녜스 영입 확정적

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 결승골을 넣은 오현규가 환호하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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[스포츠조선 김대식 기자]오현규는 베식타시 주전 스트라이커 자리를 양보해야 할 수도 있다.

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프랑스 스카이 스포츠의 샤샤 타볼리에리 기자는 4일(이하 한국시각) 개인 SNS를 통해 '다윈 누녜스가 튀르키예 이적을 준비함에 따라 어제 열린 알 힐랄의 친선 경기에 출전하지 않았다. 현재 베식타시와의 한 시즌 임대 이적 계약 완성이 임박한 상태'라고 보도했다.

앞서 3일 타볼리에리 기자는 "알 힐랄이 다윈 누녜스의 임대 이적을 두고 베식타시에게 청신호를 보냈다"고 보도했으며 선수가 이미 베식타시행을 원하는 중이라고 밝힌 바 있다.

누녜스의 베식타시 합류는 이적시장 마감이 4주 앞으로 다가온 가운데, 오현규로서는 분명한 악재다. 베식타시는 2025~2026시즌 도중 오현규를 과감하게 영입했다. 이때 베식타시는 1400만유로(약 231억원)라는 적지 않은 이적료를 지불하고 등번호 9번까지 선물하며 오현규를 주전 스트라이커로 데려왔다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 결승골을 넣은 오현규가 환호하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

완벽한 출발이었다. 오현규는 데뷔전 데뷔골의 기세를 몰아 3경기 연속골까지 터트리면서 오현규를 향한 의심의 눈초리를 모두 지워냈다. 16경기 8골 4도움으로 후반기를 마무리하면서 오현규는 다음 시즌에도 베식타시의 9번 자리를 확고하게 지킬 것으로 보였다.

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그러나 오현규를 데려온 세르겐 얄츤 감독이 성적 부진을 이유로 구단을 떠나게 되자 상황이 달라지기 시작했다. 빈센초 이탈리아노 신임 감독은 오현규를 썩 신뢰하지 않았다. 새로운 스트라이커를 원했다. 이에 베식타시는 두샨 블라호비치, 로멜로 루카쿠 등 여러 대형급 스트라이커와 접촉하기 시작했다.

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돌고 돌아서 베식타시는 알 힐랄 이적 후 방출자 신세가 된 누녜스와 접촉했다. 누녜스는 포르투갈 명문인 벤피카에서 맹활약하면서 전 세계에 자신의 이름을 알린 스트라이커다. 포르투갈 리그에서는 경기당 1골급의 파괴력을 보여주면서 리버풀에 입성했지만 역대 최악의 영입생 중 하나로 전락해버리고 말았다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 결승골을 넣은 오현규가 환호하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

결국 리버풀은 누녜스를 포기했다. 오일머니를 앞세운 알 힐랄이 누녜스를 영입했지만 선수 등록 등의 문제로 지난 시즌 중반부터 알 힐랄 1군 명단에서 삭제됐다. 누녜스도 뛸 수 있는 구단이 필요했고, 베식타시에서 부활하고 싶은 모양이다.

누녜스가 반 시즌을 아예 날린 상태라 경기 감각 등에서는 오현규가 좋을 수 있다. 하지만 지금까지의 커리어는 분명히 오현규를 앞서는 누녜스다. 이름값도 차이가 나는 걸 부정할 수 없다. 누녜스가 베식타시 유니폼을 입게 되면 오현규가 밀릴 가능성이 높다. 베식타시의 최근 이적시장 행보를 보면 선수단에 이름값이 있는 선수를 원하고 있기 때문이다.

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베식타시로 이적하면서 더 큰 미래를 기약했던 오현규로서는 상황이 제대로 꼬인 셈이다. 아직 누녜스의 이적이 마무리되지 않았지만 베식타시가 오현규를 백업으로 기용할 계획이라면 이적시장 막판에 새로운 팀을 알아보는 게 좋을지도 모른다. 6개월 만에 구단에 제대로 뒷통수를 맞았다고 볼 수 있다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com