'SON 스승' 포스텍 감독X호날두, 알나스르 첫 만남→따뜻한 사나이 포옹

사진 출처=알나스르 SNS

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[스포츠조선 전영지 기자]크리스티아누 호날두가 앤지 포스테코글루 전 토트넘 감독의 알나스르 신임 감독 선임 발표 이후 첫 만남을 가졌다.

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토트넘 시절 손흥민 스승으로 유로파리그 우승을 이끈 호주 출신 포스테코글루 감독은 지난 시즌 알나스르에 사우디 프로리그 우승을 안긴 뒤 호날두가 주장을 맡고 있는 포르투갈 국가대표팀 사령탑으로 부임한 호르헤 제수스 감독의 후임으로 부임했다.

노팅엄 포레스트에서 단 39일 만에 경질된 지 8개월여 만에 재기에 나선 포스테코글루 감독은 알나스르와 2년 계약을 체결하며 호날두를 비롯한 선수단을 지휘하게 됐다.

5일 포스테코글루 감독은 팀의 간판스타 호날두를 두 팔 벌려 환영했다. 알나스르 구단 공식 SNS 계정에는 두 사람이 포옹하는 사진이 공개됐다.

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호날두는 지난달 6일 포르투갈이 우승팀 스페인에 패하며 16강에서 탈락한 후 월드컵 휴가에 들어간 후 이날 복귀했다. 아내 및 자녀들과 함께 마요르카에서 휴가를 보내던 중 알나스르와 알메리아의 친선경기에 직접 참석했다. 하루 48만 8000파운드(약 9억4000만원)를 벌어들이는 호날두는 구단의 리그 타이틀 방어를 위한 여정에서 다시 한번 핵심적인 역할을 수행할 예정이다.

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그러나 사우디 현지 보도에 따르면, 알나스르는 현재 이적시장 활동이 중단되고 선수단 임금 지급이 지연되는 등 재정 위기에 직면해 있는 것으로 알려졌다. 사우디 매체 '알 리야디야'는 1군 선수 중 상당수가 6월 급여를 분할지급받았고, 구단 수뇌부가 조만간 미지급된 잔여 금액을 정산하기 위해 행정 작업을 진행 중이라고 전했다. 다만 정확히 몇 명의 선수가 영향을 받았는지, 미지급된 금액이 얼마인지, 해당 잔여금이 언제 정산될 예정인지에 대한 상세한 정보는 부족하다. 이에 따라 구단이 안고 있는 장기적 재정 위기의 심각성은 여전히 불투명하다는 보도가 나온다.

한편, 포스테코글루 감독은 노팅엄 포레스트에서의 부진에도 불구하고 그동안 쌓아온 화려한 우승 이력을 발판 삼아 현 포르투갈 대표팀 감독인 로베르토 마르티네스 등 걸출한 경쟁자들을 제치고 감독직을 꿰찼다. 포스테코글루 감독은 국내 팬들에게도 매우 친숙한 사령탑이다. 지난해 빌바오에서 열린 유로파리그 결승에서 맨유를 꺾으며 손흥민과 토트넘의 무관 잔혹사를 끝냈으며, 스코틀랜드 셀틱 시절엔 트레블을 포함해 총 5개의 우승 트로피를 들어올린 바 있다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com