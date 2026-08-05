"이것이 K-회식 바이브" 황인범, 포르투 입단 신고식서 애창곡 '땡벌' 열창→동료들도 "땡벌, 땡벌!", 순식간에 '인싸' 등극

출처=FC포르투 SNS

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[스포츠조선 윤진만 기자]대한민국 간판 미드필더 황인범(30·FC포르투)이 '땡벌 카드'로 새로운 동료들의 마음을 사로잡았다.

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포르투 구단은 4일(한국시각) 구단 공식 유튜브 영상을 통해 황인범의 입단 신고식 영상을 공개했다. 황인범은 지난달 네덜란드 페예노르트에서 포르투갈 명문 포르투로 이적했다. 지난 2일 포르투갈 슈퍼컵을 통해 이미 공식 데뷔전을 치른 후 선수들 앞에서 자신을 뽐낼 수 있는 기회를 잡았다.

황인범이 선곡한 곡은 가수 강진의 히트곡 '땡벌'이었다. 2021년 러시아 루빈 카잔 입단 신고식 때도 '땡벌'을 열창한 황인범은 능숙하게 분위기를 리드했다. 그는 "난 한국에서 온 황인범이다. 모두가 따뜻하게 맞아줘서 감사하다"라고 인사한 뒤 "내가 '땡벌'이라고 말하면 후렴구에서 '땡벌'을 따라해 달라"라고 주문했다. 황인범의 열창이 시작됐다. 첫 소절을 듣자마자 포르투 선수들은 의외의 모습을 발견했다는 듯 놀라워했다. 그리고는 황인범의 주문대로 '땡벌'을 외쳤고, 신고식 분위기는 최고조에 다다랐다.

21일 FC포르투에 공식 입단한 황인범. 출처=FC포르투 SNS

황인범은 포르투갈 슈퍼컵 우승 이후에는 리커룸에서 가수 싸이의 '강남스타일' 말춤으로 분위기를 돋웠다. 오랜 해외 생활과 특유의 쾌활한 성격으로 단숨에 팀내 '인싸'로 거듭난 모양새다.

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앞서 포르투갈 매체 '아 볼라'는 "황인범의 마법은 조르제 코스타 훈련센터에 합류한 첫날부터 시작됐다. 황인범은 흔들림 없는 직업 윤리로 파리올리 감독의 코치진, 팀 동료, 구단 전체에 깊은 인상을 남겼다. 이는 그가 태어난 국가의 특징을 잘 보여주는 부분이다. 황인범의 예의범절은 포르투에서 더욱 돋보이는 미덕"이라고 조명했다.

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계속해서 "유럽에서 7번째 시즌을 맞이하는 황인범은 이미 유럽 무대에 완벽하게 적응했다. 포르투가 공개한 영상에서 볼 수 있듯이, 그는 영어도 유창하게 구사한다. 적응은 순조롭게 진행되고 있으며, 선수 본인과 파리올리 감독 모두 만족스러워하고 있다"라고 전했다.

출처=FC포르투 SNS

황인범은 구단 입단 인터뷰에서 "난 아무리 피곤해도 경기장에서 최선을 다하는 선수다. 매 훈련과 매 경기에서 항상 한계를 뛰어넘고 싶어 하며, 그런 마음가짐으로 팬 여러분의 기대에 부응할 수 있다고 생각한다"라고 어필했다. 이어 "이 클럽과 이 도시를 대표하게 되어 영광"이라며 "난 포르투를 정말 좋아한다"라고 했다. "지난해 크리스마스에 가족과 함께 리스본과 포르투에 머물렀는데, 아내가 리스본보단 포르투가 더 좋다고 바로 말하더라. 정말이다. 거짓말이 아니다"라고 했다.

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황인범은 오는 10일 아우베르카를 상대로 프리메이라리가 데뷔전을 치를 예정이다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com