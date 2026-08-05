[오피셜]'남미의 강호' 에콰도르→우루과이, 9월 한국 온다! A매치 상대 확정…'새 감독 선임' KFA, 4연전 모두 공개

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 대한민국이 2대1로 승리했다. 이강인 손흥민 등 선수들이 팬들에게 인사하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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[스포츠조선 김성원 기자]9월과 10월, A매치 4연전 상대가 모두 결정됐다.

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새로운 국가대표팀 감독 선임이 시작된 가운데 대한축구협회는 10월 A매치 상대를 지난달 28일 먼저 공개했다. A대표팀은 10월 2일 베네수엘라, 나흘 뒤인 6일 우즈베키스탄과 친선경기를 치르기로 했다.

국제축구연맹(FIFA)은 '월드컵 해'인 올해 기존 연간 다섯 차례의 A매치 기간을 4차례로 축소했다. 9월과 10월, A매치 여정이 연결된다. 9월 21일 시작돼 10월 6일 문을 닫는다. 일정이 16일로 확대돼 한꺼번에 4연전을 치른다.

9월, 2경기 상대도 결정됐다. KFA는 5일 "9월 국내에서 개최되는 '하나은행 초청 축구국가대표팀 친선경기'에서 남미의 강호 에콰도르, 우루과이를 상대한다"고 발표했다. A대표팀은 추석 연휴 직전인 24일 에콰도르, 28일에는 우루과이와 맞붙는다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 김민재가 헤더슛을 하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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FIFA 랭킹 25위 에콰도르는 2026년 북중미월드컵 조별리그에서 독일을 꺾으며 32강에 진출했다. 그러나 개최국 멕시코에 패하며 대회를 마쳤다. 대한민국과는 두 차례 맞붙어 1승1패를 기록했다. 가장 최근 맞대결은 2010년 5월 16일 서울에서 열린 친선경기로, 대한민국이 2대0으로 승리했다.

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FIFA 랭킹 20위 우루과이는 전통적인 남미 강호다. 북중미월드컵에서는 스페인, 카보베르데에 이어 조별리그 3위를 기록해 32강 진출은 실패했다. 역대 전적은 1승2무7패로 대한민국이 절대 열세다. 월드컵 본선에서는 세 차례 맞붙어 우루과이가 2승1무를 기록했다.

가장 최근 맞대결은 2023년 3월 28일 서울월드컵경기장에서 열린 친선경기다. 당시 선제골을 내준 후 황인범이 동점골을 넣었으나, 다시 역전골을 실점하며 대한민국이 1대2로 패한 바 있다.

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9월과 10월 A매치 4경기 개최 장소와 킥오프 시간은 추후 공개될 예정이다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com