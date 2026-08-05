韓 축구 악재! '손흥민 후계자' 양민혁, 프리시즌 대형 날벼락..."활약상 순위, 전체 선수 중 꼴등"→"단 52분 출전, 행보도 예측 어려워"

사진=토트넘 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]양민혁에게 위기다. 이미 경쟁자들과의 평가가 벌어졌다.

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영국의 스퍼스웹은 4일(한국시각) '토트넘 프리시즌 선수들의 순위'라며 이번 여름 프리시즌에 참가한 토트넘 선수들에 대한 평가를 공개했다.

스퍼스웹은 '토트넘은 첼시, 시드니FC, 시니드 원더러스와 프리시즌 맞대결을 벌였다. 헤타페와 호펜하임과 경기가 남았으며, 토트넘의 이번 투어가 얼마나 영향력 있고 긍정적이었는지를 기준으로 선수단 순위를 정리했다'고 전했다.

사진=X 캡처

1위는 마티스 텔이었다. 스퍼스웹은 '마티스 텔은 호주와 뉴질랜드에서 열린 프리시즌 투어의 대미를 시드니와의 경기에서 환상적인 골로 장식했다. 그는 투어 내내 날카로운 모습을 보여주며 상대 풀백들을 괴롭혔고, 여름 동안 한 단계 더 성장한 듯한 모습을 보였다'고 칭찬했다. 이외에도 안토닌 킨스키, 아치 그레이, 벤 데이비스 등이 높은 순위에 자리했다.

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양민혁의 순위는 처참했다. 21명의 선수 중 21위였다. 스퍼스웹은 '실망스러운 몇 차례의 임대 생활 끝에 양민혁은 투어에서 단 52분밖에 출전하지 못했고, 그의 다음 행보가 어떻게 될지는 예측하기 어렵다'고 전했다.

사진=X 캡처

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지난 시즌 임대부터 꼬여버렸다. 2025~2026시즌 포츠머스에서 기회를 받으며 성장을 위한 발판을 마련했던 양민혁은 겨울 이적시장 코번트리 시티 임대로 기회를 날리고 말았다. 프랭크 램파드 감독의 구애로 코번트리로 향한 양민혁은 이후 단 3경기 출전에 그쳤다. 축구 통계 매체 스쿼카는 '양민혁은 코번트리에서 1군 자리를 확보하지 못했다. 램파드 감독 체제에서 교체 출전은 단 3회, 토트넘의 이적은 재앙과도 같은 결정이었다'고 평가했다.

양민혁은 올여름 토트넘으로 복귀해 프리시즌을 소화 중이다. 다만 활약이 아쉽다. 지난 MK돈스와의 프리시즌 친선전에서 교체로 출전했으나, 빈 골문을 노리는 득점 기회를 놓쳤다. 시드니와의 경기에서도 다시 한번 빅찬스를 날렸다. 이어진 첼시와의 경기에서는 출전조차 하지 못하는 위기에 놓이고 말았다. 경쟁자들과의 입지가 더욱 벌어지는 상황 속, 냉정한 평가까지 더해지며 올여름 어려움을 예고했다. 양민혁에게는 더 선택이 중요하는 여름 이적시장이 될 전망이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com