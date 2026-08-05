20개월 창살없는 감옥! 제2의 손흥민 꿈꾼 '1710억' 무드리크, 눈물의 복귀전…알론소 감독, 출격 예고

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[스포츠조선 김성원 기자]제2의 손흥민을 꿈꾼 미하일로 무드리크(첼시)가 드디어 복귀전을 치른다.

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영국의 'BBC'는 4일(이하 한국시각) '무드리크가 수요일(5일) 홍콩에서 열리는 유벤투스와의 친선경기에 출전하는 첼시 선수 명단에 이름을 올리면서 20개월 만의 복귀전을 치를 수 있을 것으로 보인다'고 전했다.

첼시는 2023년 1월 옵션을 포함해 8900만파운드(약 1710억원)에 2001년생의 젊은피 무드리크를 영입했다. 아스널이 공을 들였지만 첼시가 '하이재킹'에 성공했다.

빠른 스피드가 강점이었다. 손흥민이 성공모델이었다. 그러나 우크라이나 출신의 무드리크는 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 적응이 쉽지 않았다. 첼시에서의 첫 반 시즌, 마수걸이 골도 신고하지 못했다.

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2023~2024시즌 마우리시오 포체티노 감독이 첼시 사령탑에 선임되면서 기대는 더 컸다. 반전은 없었다. 무드리크는 엔조 마레스카 감독 체제에서도 설 자리가 없었다. 그는 2024년 11월 28일 이후 완전히 지워졌다. 도핑 방지 규정 위반 혐의로 기소됐고, 4년 출전 정지 징계를 받았다.

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무드리크가 복용한 약물은 멜도니움이다. 산소를 아껴 사용하고 새로운 신체적 스트레스에 대비해 에너지를 빠르게 회복할 수 있도록 도와준다. 동유럽에서 널리 사용됐으며, 2016년부터 세계반도핑기구(WADA)의 금지 약물 목록에 포함됐다.

그는 스포츠중재재판소(CAS)에 항소했고, WADA와의 합의로 20개월 만에 징계 해제 결정이 내려졌다. WADA의 멜도니움 관련 규정 변경도 작용했다. 무드리크의 샘플에서는 매우 낮은 농도의 멜도니움이 검출됐는데 현행 기준을 적용하면 애초에 양성 반응으로 보고조차 되지 않을 수치다.

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무드리크는 홍콩에서 프리시즌 투어 중인 첼시 선수단에 합류했다. 첼시의 새 사령탑인 사비 알론소 감독은 "무드리크는 뛸 수 있다. 90분 풀타임을 뛰기에는 아직 이르겠지만, 명단에는 포함됐다. 명단에 올랐으니 뛸 수 있다"며 "그는 공항에서 바로 호텔로 왔고, 어제 훈련을 했다. 어제는 선수들과 다시 함께하며 체력 수준을 점검하는 데 더 중점을 뒀다"고 설명했다.

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무드리크는 징계 기간 개인 코치를 고용해 몸을 만들었다. 첼시의 공개 훈련이 진행된 카이탁 스타디움 대형 스크린에 무드리크가 나타나자 엄청난 팬들의 환호를 받았다. 첼시는 출전 정지 기간 동안 그의 신체적, 정신적 상태를 면밀히 점검했다. 팀 동료들도 연락을 취하며 격려를 아끼지 않은 것으로 전해졌다.

무드리크는 임대설도 제기되고 있다. 그는 첼시와 2031년까지 계약돼 있다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com