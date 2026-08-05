"미야오의 '띠로리' 즐겨 듣고, 한국식 바베큐 좋아한다" 이강인다운 아틀레티코 입단 첫 인터뷰 공개…"난 위닝멘털리티 지닌 선수" 어필도

출처=아틀레티코마드리드 SNS

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[스포츠조선 윤진만 기자]빅클럽 아틀레티코 마드리드의 위대한 7번 유니폼을 물려받은 '천재 플레이메이커' 이강인(25)이 팀 합류에 대한 기대감을 숨기지 않았다.

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이강인은 4일(한국시각), 구단 공식 매체와 인터뷰에서 "이 위대한 클럽에 합류하게 되어 매우 기쁘고 설렌다. 팀 동료들, 감독님, 코칭 스태프, 그리고 팬분들을 만날 날이 정말 기대됩니다. 난 그들이 세계 최고라고 전해들었다. 당장이라도 시작하고 싶은 열망과 기대감이 크다. 이제 며칠밖에 안 남았다!"라고 입단 소감을 말했다.

이강인은 지난달 25일 파리생제르맹을 떠나 아틀레티코에 입단한지 열흘이 지나도록 팀에 합류하지 못했다. 2023년에 열린 항저우아시안게임에서 금메달을 획득하며 병역 특례 혜택을 받았으나 기초 군사훈련을 받지 않아 추가적인 행정 절차가 필요한 까닭이다. 결국, 이강인은 팀이 프리시즌 투어차 방한하는 일정에 맞춰 아틀레티코 동료들과 처음으로 호흡을 맞출 예정이다.

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이강인은 "구단도 그렇고 나 역시 최대한 빨리 합류하고 싶었다. 하지만 서류 문제로 인해 아쉽게도 그러지 못했다. 하지만 지난 몇 주 동안 최고의 컨디션으로 팀에 합류할 수 있도록 열심히 훈련했다"라고 말했다. 이강인은 지난 2주간 아틀레티코 구단의 플랜대로 국내에서 맹훈련을 실시했다. 최근엔 FC서울의 훈련센터인 구리GS챔피언스파크에서 땀을 흘리는 모습이 포착됐다. 아틀레티코 선수단은 5일 인천국제공항을 통해 입국할 예정이다.

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이강인은 자신의 캐릭터에 대해 "난 위닝 멘털리티를 지닌 선수이자 사람이다. 항상 야망을 품고 끊임없이 발전하고 싶어 한다. 내가 어디에 있든 항상 팀을 돕는 것이 최우선이며, 저와 팀 전체가 세운 목표를 달성하기 위해 최선을 다할 것"이라고 말했다.

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아틀레티코는 2023년 이후 3년만에 방한해 오는 9일 서울월드컵경기장에서 맨시티와 친선경기를 펼칠 예정이다. 3년 전 파리생제르맹 일원으로 한국을 찾았던 이강인은 "3년 전 아틀레티코가 한국에 왔을 때, 한국 팬들은 정말 열광적이었다. 그때 이미 많은 한국 팬이 있었고, 앞으로 더 많은 한국 팬이 우리 클럽의 역사와 모습을 알아가면서 응원해 줄 거라고 생각한다. 한국 팬들은 분명 우리를 좋아해 줄 거고, 지금보다 훨씬 더 많은 팬을 확보하게 될 것"이라고 말했다.

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끝으로 새로운 '홈구장'이 된 메트로폴리타노에 대해선 "발렌시아, 마요르카에서 뛸 때, 메트로폴리타노에서 열리는 모든 경기가 정말 힘들었다. 경기장 분위기는 항상 엄청났고, 선수뿐 아니라 팬들의 존재 때문에 상대팀 입장에선 정말 어려웠다. 이제 내가 이 팀의 일원이 되었으나, 정말 특별한 경험이 될 것이다. 정말 기대된다"라고 말했다.

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이날 등번호 7번이 새겨진 유니폼을 입는 모습을 공개한 이강인은 구단과의 30초 미니 인터뷰에서 자신의 숨겨진 재능을 "좋은 사람들을 곁에 두는 것"이라고 말했고, 노래와 춤 중에는 그나마 춤보단 노래가 자신이 있다고 말했다. 자주 듣는 노래로는 K-POP 그룹 미야오의 '띠로리', 가장 좋아하는 가수는 카롤 G, 가장 최근에 본 영화는 '호프', 축구 외 좋아하는 스포츠는 테니스, 라파엘 나달과 카를로스 알카라스 중에선 나달, 근력 운동과 유산소 운동 중에선 근력 운동을 각각 선택했다. 한국식 바비큐와 스페인식 아사도(바비큐) 중에선 한국식 바비큐, 가장 좋아하는 음식도 한국식 바비큐를 골랐다. 가장 좋아하는 스페인 음식으론 빠에야라고 했다. 한국어 표현을 알려달라는 주문에 "사랑해, 아틀레티코"라고 말했다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com