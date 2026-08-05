"미우라가 이 어려운 걸 해냅니다" 전무후무한 축구계 초유의 이벤트, 감독 아닌 선수의 '환갑잔치' 개최 확정

출처=후쿠시마유나이티드 SNS

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[스포츠조선 윤진만 기자]일본 축구 전설 미우라 가즈요시(59·후쿠시마 유나이티드)가 그라운드에서 특별한 60번째 생일을 맞이한다.

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일본 매체 '스포니치'는 5일, "후쿠시마 공격수 미우라는 추춘제로 전환하며 새로운 시대를 여는 이번 J리그 시즌 중인 내년 2월26일에 60번째 생일을 맞이한다. 그는 J리그 역사상 최초로 60세 생일을 맞는 선수로 등극한다"라고 보도했다.

'스포니치' 보도에 따르면, 후쿠시마 구단은 이 '특별한 날'을 기념하는 행사를 개최할 계획이다. 미우라 생일 하루 뒤인 2월27일 가나자와와의 경기 후 MUFG 국립경기장에서 미우라의 '환갑 잔치'를 열 예정인 것으로 알려졌다.

J3리그 구단 후쿠시마의 고야마 준 CEO는 "많은 분들과 함께 축하하고 싶다. 성대한 행사로 만들고 싶다"며 "나이에 상관없이 자신에게 끊임없이 도전하자는 후쿠시마의 메시지를 전하고 싶다"라고 취지를 설명했다. 미우라는 "감사하다"라는 뜻을 전했다.

출처=후쿠시마유나이티드 SNS

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미우라는 매년 일본 최고령 선수 기록을 경신하며 생일을 기념해왔지만, 경기 후 경기장에서 팬들과 함께 생일을 기념하는 건 이번이 처음이다.

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미우라는 국립경기장에서 일본 국가대표팀 유니폼을 입고 29골, J리그에서 23골을 기록했다.

미우라는 지난달 25일 일본 후쿠시마에서 열린 이와키 후루카와의 일왕배 지역 결승전에 출전해 약 4년만에 공식전 득점을 기록하며 프로 최고령 득점 기록을 스스로 경신했다.

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아들뻘 동료들과 기쁨을 나눈 미우라는 "골을 넣을 수 있어 좋았지만, 무엇보다 팀이 승리해서 기쁘다"며 "앞으로도 팀에 도움이 될 수 있도록 노력하겠다"라고 소감을 말했다.

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1986년 브라질 명문 산투스에서 프로데뷔한 미우라는 지난 6월 후쿠시마와 임대계약을 1년 더 연장해 42번째 프로 시즌을 앞두고 있다. 1967년생인 미우라는 1975년생인 데라다 슈헤이 후쿠시마 감독보다 8살 많다.

후쿠시마는 9일 가마타마레 사누키를 상대로 2026~2027시즌 J3리그 개막전을 펼친다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com