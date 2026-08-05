"가장 큰 리스크, 김민재랑 다른 유형" 구단 수비수 역대 1위...'韓 월드컵 스타' 이한범 이적하자마자 논란 대상?

사진=브뤼헤

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[스포츠조선 김대식 기자]이한범의 클럽 브뤼헤 이적을 의심스러운 눈길로 쳐다보는 이들이 있다.

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벨기에 매체 부트발뉴스는 4일(한국시각) 클럽 브뤼헤가 이한범을 영입하면서 큰 리스크를 떠안았다고 분석했다. 매체는 '이한범의 지난 시즌 성적은 인상적이었다. 그는 한국 국가대표팀의 2026년 북중미월드컵 조별리그 3경기에 모두 출전하여 단 1분도 놓치지 않고 풀타임을 뛰었으며, 베테랑 공격수인 파트리크 시크(Patrik Schick) 등을 상대로 훌륭히 견뎌냈다. 또한 FC 코펜하겐과의 덴마크컵 결승전에서 결승골을 터뜨리며 미트월란에 우승 트로피를 안기기도 했다'며 높이 평가했다.

다만 하고 싶은 이야기는 뒤에 있었다. 매체는 '이러한 급격한 성장세가 브뤼헤의 눈길을 사로잡았지만, 바로 이 부분에 가장 큰 리스크가 숨어 있다. 지난 시즌은 그가 유럽에서 주전으로 활약한 첫 번째 풀타임 시즌이었다. 덴마크로 이적한 직후, 이한범은 적응하는 데 꽤 긴 시간이 필요했다. 첫 시즌 동안에는 거의 경기에 출전하지 못했고, 이후로도 확실한 주전으로 도약하기까지 인내심을 가져야 했다. 이한범 본인조차 당시 K리그 복귀 기회를 모색했었다고 솔직히 인정했을 정도'라며 이한범이 '반짝 활약'를 우려했다.

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이러한 우려가 나온 이유는 이한범의 높은 이적료 때문이다. 현지 언론에서도 이한범의 이적료를 다르게 보도하고 있지만 브뤼헤는 최소 700만유로(약 115억원)를 지불한 것으로 보인다. 많게는 보너스 조항 포함 1050만유로(약 173억원) 이야기가 나오고 있다. 700만 유로만 되도 브뤼헤 역사상 수비수 최고 이적료다.

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매체는 '브뤼헤는 이한범을 수개월 동안 적응이나 시키려고 영입하는 것이 아니다. 그는 곧바로 주전으로 활약해 줄 것으로 기대받고 있지만, 이전 해외 이적 당시에는 언어, 문화, 그리고 플레이 스타일에 적응하는 데 많은 시간이 걸렸던 선수'라며 우려를 드러냈다.

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또한 브뤼헤를 이끌고 있는 이반 레코 감독의 철학과 이한범의 플레이스타일이 다소 안 맞을 수 있다는 시선도 제기했다. 레코 감독은 굉장히 공격적인 축구를 펼치는 스타일인데 이한범은 도전적인 수비보다는 안정감이 빛나는 유형이기 때문이다.

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매체는 '한국에서 이한범은 자주 '괴물' 김민재의 후계자로 지목되곤 한다. 김민재는 매우 압도적인 수비를 펼치며 스피드와 힘, 그리고 특유의 과감하고 공격적인 태클과 차단 능력으로 깊은 인상을 남긴다. 그러나 현재까지의 이한범은 다른 유형의 선수다. 이한범은 공격적인 경합보다는 침착함과 위치 선정, 그리고 경기 읽는 눈을 바탕으로 경기를 풀어가는 쪽에 가깝디'고 분석했다.

마지막으로 매체는 '주전으로서 단 한 번의 뛰어난 시즌을 보낸 선수에게 이 정도 규모의 투자를 감행하는 것은 여전히 큰 도전이다. 레코 감독에게는 6개월 뒤에나 터질지 모를 잠재력이 발휘되기를 느긋하게 기다려 줄 시간이 없다'며 이한범이 곧바로 맹활약해야 한다고 주장했다.