김민재 주장 소감 없고, 제주 구단-감독 찬밥 신세...누구도 배려받지 못한 바이에른 뮌헨 이벤트 매치, 문화 차이 아닌 '엉망진창' 운영이 만든 촌극[현장에서]

사진=제주SK

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[서귀포=스포츠조선 이현석 기자]문화 차이라는 말로 문제를 뭉갤 수 없다. '엉망진창' 운영이 우스꽝스러운 현장을 만들었다.

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바이에른 뮌헨과 제주 SK는 4일 제주월드컵경기장에서 '아우디 풋볼 서밋 2026' 친선경기를 진행했다. 유럽 빅클럽의 사상 첫 제주 방문, 모두의 눈길을 끈 이벤트였다. '캡틴' 김민재도 화제를 모았다. 주장 완장을 차고 선발 출전해 36분 동안 그라운드를 누볐다. 빈센트 콤파니 감독은 경기 후 "김민재가 한국에서 뮌헨의 주장으로 뛸 수 있는 부분을 중요하게 고려했다"고 밝혔다.

정작 김민재의 소감은 들을 수 없었다. 경기 후 콤파니 감독의 공식 기자회견이 진행되는 사이, 바이에른 선수단은 개인 정비를 마치고 믹스트존으로 나왔다. 주최 측은 기자회견 도중 바이에른 선수단이 믹스트존을 빠져 나가고 있다고 알렸다. 기자회견에서 일부 취재진이 이동하는 상황이 발생했다. 믹스트존에 도착하자, 김민재는 이미 구단 버스에 탑승한 후였다. 믹스트존 인터뷰는 의무가 아니지만, 요청 기회조차 잡을 수 없었다. 김민재는 이미 시간이 늦어 어렵다는 뜻을 밝혔다. 관계자들의 실랑이 속 현장은 난잡했다. 믹스트존에는 바이에른 유니폼을 들고 김민재를 비롯한 선수, 감독의 사인을 받고자 하는 팬들까지 뒤엉켜 자리했다. 통제 인원조차 찾아볼 수 없었다. 버스 출발까지 10분이 넘는 시간만 흘렀다. 경기의 주인공은 결국 다시 나오지 않았다.

중재에 나섰던 구자철은 "한국과 독일의 축구장 인터뷰 문화에 다소 차이가 있다"며 "분데스리가는 항상 선수가 먼저 인터뷰한다"고 했다. 다만 바이에른 선수단은 이미 2년 전에도 한국에서 비슷한 이벤트 매치를 치른 바 있다. 당시에는 이런 불상사가 발생하지 않았다. 소통만 원활히 진행됐다면, 충분히 해결될 수 있는 문제였다. 이와 맞물려 콤파니 감독 이후 기자회견이 예정됐던 세르지우 코스타 제주 감독은 20~30분을 추가로 대기해야 했다.

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경기 전부터 조짐이 보였다. 예매와 경기장 입장 과정에서 문제가 발생했다. 주최 측은 당초 제주 도민을 상대로 우선순위를 부여했으나, 이 과정에서 제주 구단 서포터즈들은 예매하지 못했다. 일반석에서 응원을 진행했다. 반면 바이에른 팬들은 원정 응원석에 자리했다. 암표 근절을 예고했던 입장 운영도 차이는 없었다. 예매자 본인과 직계 가족의 티켓만을 인정하고 신분증 검사까지 철저히 약속했다. 지류 티켓 대신 예매자 회원 명의의 계정을 확인하겠다는 설명으로 단호하게 선을 그었다. 현실은 달랐다. 일반 예매가 저조한 상황, 초청권, 단체 티켓 일부를 지류로 판매했다. 검표 작업도 마찬가지였다. 현장에서 입장 게이트가 정체되며 혼잡한 상황이 벌어졌다. 관중들의 입장이 원활치 못했다. 빠른 입장을 우선시 해 서류 검사 등 본인 확인 없이 티켓 소지자 전원 입장을 허용했다. 엄격한 암표 적발 선언은 무용지물이 됐다.

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경기가 진행되는 사이, 관중석 상황도 혼잡했다. 경기장을 방문한 박지성과 이영표가 경기장 전광판에 등장하자, 팬들은 환호성을 질렀다. 그라운드보다 두 사람에게 시선이 쏠렸다. 통제되지 않은 동선, 팬들은 구분되지 않은 영역을 넘나들며 사진과 사인을 요청했다. 일반 관중이 다닐 수 없는 공간까지 진입해 사진을 찍는 상황은 기본이었다. 누구도 제지하지 않았다. 박지성과 이영표는 하프 타임 이후 자리를 옮겨야 했다. 기자석 또한 검사 없이 모든 관중이 돌아다니며 혼란스러운 상황이 연출됐다. 후반 시작 이후 제주 구단의 요청으로 통제 인원이 자리할 수 있었다.

소통과 배려의 부재는 명단에서도 보였다. 조인정, 권기민, 허자웅 등 영문 표기명이 틀린 한국 선수들은 기본이었다. 초기 배포한 명단에는 올여름 제주에 합류한 치나리는 이름 철자가 빠지기도 했다. 경기가 시작되고 나서야 수정된 명단을 다시 배포했다. 제주 구단과 제대로 소통했다면 발생하지 않았을 문제다.

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경기장의 열기가 운영의 문제를 다 가릴 수는 없다. 돈을 내고 온 팬, 제주 구단, 경기에 임한 감독까지도 엉망진창이 된 현장에서 웃을 수 없었다. 통제되지 않은 상황 속 모두가 즐겨야 할 '축구쇼'는 그저 유럽 명문 구단의 이름값에 기댄 행사에 그치고 말았다.

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서귀포=이현석기자 digh1229@sportschosun.com