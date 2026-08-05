이강인 파격 발언! "AT마드리드 팬들 때문에 정말 힘들었다"…입단 공식 인터뷰 공개 "동료들 빨리 만나고 싶어"

아틀레티코 마드리드와 공식 인터뷰를 한 이강인. 사진=아틀레티코 마드리드 영상 캡처.

아틀레티코 마드리드 유니폼을 입은 이강인. 사진=아틀레티코 마드리드.

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[스포츠조선 강우진 기자]이강인이 아틀레티코 마드리드 공식 입단 후 첫 소감을 밝혔다.

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아틀레티코 마드리드는 4일(한국시각) 공식 홈페이지를 통해 이강인의 입단 인터뷰 영상을 전했다.

이강인은 "이렇게 훌륭한 클럽에 합류하게 돼 정말 기쁘고 행복하다"며 "팀 동료들과 감독님, 코칭스태프, 그리고 팬들을 빨리 만나고 싶다"고 말했다.

또 그는 "세계 최고의 팬들이라고 들었다"며 "정말 빨리 시작하고 싶은 마음이 크고, 이제 며칠만 더 기다리면 된다"고 전했다.

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이강인은 병역 관련 행정 절차의 문제로 일찍 한국을 떠나 선수단에 합류하지 못한 것에 대한 아쉬움도 드러냈다.

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그는 "구단도 나도 최대한 빨리 팀에 합류하고 싶었지만, 행정 문제로 어려움이 생겨 아쉬웠다"며 "그래도 팀에 합류했을 때 최고의 컨디션을 보일 수 있도록 정말 열심히 훈련했다"고 강조했다.

이강인은 자신의 의지와 앞으로의 목표에 대해서도 이야기했다.

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그는 "나는 승리를 갈망하는 선수이자 사람이고, 항상 더 큰 목표와 야망을 갖고 계속 발전하고 싶다"며 "나에게 가장 중요한 것은 어디에서 뛰든 팀을 돕는 것이며, 내가 세운 목표와 팀 전체의 목표를 이루기 위해 최선을 다하고 싶다"고 전했다.

사진=아틀레티코 마드리드 영상 캡처.

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이강인은 아틀레티코에 대한 한국팬들의 사랑도 함께 전했다.

이강인은 "아틀레티코가 3년 전에 한국에 왔을 때 한국 팬들이 정말 좋아했다"며 "그때도 이미 한국에 많은 아틀레티코 팬들이 있었고, 앞으로는 더 많은 한국 팬들이 이 팀을 응원하게 될 것이라고 생각한다"고 주장했다.

또 그는 "점점 더 많은 분들이 우리 구단의 역사와 팀이 어떤 클럽인지 알게 될 것이고, 한국 팬들도 분명 아틀레티코를 정말 좋아하게 될 거다"며 "지금보다 훨씬 더 많은 한국 팬들이 생길 거라고 생각한다"고 덧붙였다.

이강인은 스페인 라리가에서 뛸 당시 아틀레티코와의 맞대결을 회상하기도 했다.

그는 "발렌시아와 마요르카에서 뛰었을 때 아틀레티코 홈에서 경기를 해봤는데, 매 경기 정말 어려웠다"며 "경기장은 항상 엄청난 분위기를 만들어냈고, 상대팀 입장에서는 선수들뿐 아니라 팬들로 인해 정말 힘든 곳이었다"고 설명했다.