"4년 출전 정지" 인생 최대 위기, 우크라이나 손흥민 새 사랑 찾았다...'870만 팔로워' 배우와 열애

사진캡쳐=더선

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[스포츠조선 김대식 기자]축구계에서 잊혀졌던 미하일로 무드리크의 새로운 연애스토리가 화제다.

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영국 더 선은 4일(이하 한국시각) '무드리크는 여자친구를 벤치프레스로 들어 올릴 수 있을 만큼 훌륭한 몸 상태를 유지해 왔다. 그리고 이 첼시의 윙어는 약 20개월 동안 경기장을 떠나 있던 끝에 자신의 커리어를 재건하기 위해 더 많은 중량을 감당해야 한다'며 무드리크의 러브 스토리를 조명했다.

2022~2023시즌 무드리크는 우크라이나 명문인 샤흐타르 도네츠크에서 충격적인 활약상을 보여주면서 단숨에 유럽 빅클럽들을 매료시켰다. 무드리크를 데려가기 위해 치열한 경쟁이 붙었고, 당시 승자는 첼시였다. 첼시는 무려 7000만유로(약 1150억원)라는 거액을 투자해 무드리크를 데려왔다.

하지만 무드리크는 첼시에서는 매우 부진했다. 폭발적인 스피드는 가지고 있었지만 부족한 기본기와 심각한 골 결정력, 떨어진 자신감 등이 발목을 잡았다. 심지어 2024년 11월 무드리크는 4년 출장 정지라는 충격적인 징계를 받게 됐다. 도핑 방지 규정 위반 혐의로 기소됐기 때문이다.

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무드리크가 복용한 약물은 멜도니움이다. 산소를 아껴 사용하고 새로운 신체적 스트레스에 대비해 에너지를 빠르게 회복할 수 있도록 도와준다. 2016년부터 세계반도핑기구(WADA)의 금지 약물 목록에 포함됐다. 하지만 무드리크는 스포츠중재재판소(CAS)에 항소했고, WADA와의 합의로 20개월 만에 징계 해제 결정이 내려졌다.

사진캡쳐=더선

더 선은 '무드리크는 이 강제적인 공백기 동안 인플루언서이자 배우인 조던 존스(라는 새로운 유명인 연인을 얻었고, 최소한 한동안은 새로운 헤어스타일도 선보였다. 어쩌면 무드리크가 존스를 사로잡기 위해 보여준 것과 같은 집념을 보여준다면, 그라운드 위에서의 반전을 이끌어낼 수 있을지도 모른다. 그녀는 인스타그램 팔로워 870만 명을 보유하고 있으며, 두 사람의 로맨스는 바로 그곳에서 시작되었다'고 전했다.

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무드리크는 작년 9월 SNS를 통해 직접 존스에게 데이트를 신청한 것으로 알려졌다. 존스는 처음에는 무드리크를 거절했지만 무드리크는 포기하지 않고 계속 시도했다. 더선은 '무드리크가 메시지를 쏟아붓자 그녀는 그를 잠시 차단하기까지 했다. 하지만 올해 3월, 몇 차례의 썸 타는 대화 끝에 존스는 그의 매력에 넘어가고 말았다'고 언급했다.

이어 매체는 '존스와의 로맨스를 제외하면, 그는 법률 팀이 싸움을 이어가는 동안 철저히 세상의 눈을 피해 지냈다'고 언급했다. 무드리크는 이제 다시 커리어를 이어갈 준비를 하고 있는 중이다. 첼시에 남을지 아니면 새로운 소속팀을 찾을지는 아직까지는 미지수다. 20개월 넘도록 실제 경기를 뛰지 않은 리스크를 감당하는 건 구단 입장에서도 쉬운 일이 아니기 때문이다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com