'韓 월드컵 영웅' 오현규 어떡하나, 파트너 보강 대신 득점왕 경쟁자 등장...'EPL 레전드' 살라, 튀르키예 구단 협상 '오피셜' 시작 예고

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 결승골을 넣은 오현규가 환호하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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[스포츠조선 이현석 기자]모하메드 살라가 베식타스가 아닌 다른 팀으로 향할 준비를 하고 있다.

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튀르키예 리그의 트라브존스포르는 5일(한국시각) 구단 홈페이지를 통해 '구단은 모하메드 살라의 이적에 관해 협상이 시작됐다'고 공식 발표했다.

살라는 최근 튀르키예 리그 이적설로 화제를 모았다. 시작은 베식타스였다. 튀르키예 유력 기자인 사분쿠오을루는 SNS를 통해 '베식타스가 살라와 재정적인 조건에 대해 합의에 도달했다! 현재는 계약 기간과 초상권 관련 협상이 계속 진행 중'이라고 밝혔다.

로이터연합뉴스

살라는 지난 3월 리버풀과의 계약을 마무리할 것이라고 발표했다. 리버풀 구단은 '살라는 2025~2026시즌을 끝으로 리버풀에서의 화려한 커리어에 마침표를 찍는다'고 전했다. 당초 2027년까지 계약이었던 살라는 구단과 합의를 통해 계약을 조기 종료하기로 결정하며 리버풀과의 여정을 마무리할 것으로 알려졌다.

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레전드와의 마지막, 1992년생의 공격수 살라는 동갑내기 손흥민과 함께 잉글랜드 프리미어리그(EPL)를 호령하던 공격수다. 명실상부한 리버풀의 에이스였다. 2017년 리버풀에 처음 이적한 이후부터 줄곧 공격의 핵심으로 활약했다. 각종 기록을 휩쓸며 리버풀 역대 최고의 선수 중 한 명으로 나아갔다. EPL 골든 부트(득점왕)만 4회를 차지했고 2017~2018시즌, 2024~2025시즌에는 EPL 올해의 선수로도 선정됐다. 2024~2025시즌에는 공식전 52경기에서 34골23도움이라는 엄청난 스탯을 기록했다.

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2025~2026시즌 살라를 둘러싼 기류가 달라졌다. 기량 하락이 가장 큰 원인이었다. 한 시즌 만에 영향력이 크게 떨어진 살라는 슬롯 감독 체제에서 도리어 팀 경기력을 하락시키는 요인으로 평가받았다. 이별을 피할 수 없었다. 살라는 안필드에서의 마지막 경기 후 살라는 눈물을 보였고 "정말 많이 울었다"며 "내 평생 흘린 눈물보다 오늘 더 많이 울었다"고 소감을 밝혔다.

로이터연합뉴스

차기 행선지에 관심이 쏠렸다. 사우디아라비아, 미국 메이저리그사커 등 다양한 곳이 거론됐고, 갑작스럽게 떠오른 행선지가 베식타스였다. 베식타스에서 뛴다면 한국 대표팀 공격수 오현규, 아스널 공격수 레안드로 트로사르 등과 공격진을 구성할 수 있기에 베식타스 팬들의 기대감이 컸다. 하지만 베식타스는 협상이 사실이 아니라고 밝혔다.

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반면 트라브존스포르는 살라와의 공식 협상을 밝히며, 살라 영입에 청신호를 켰다. 살라가 베식타스가 아닌 트라브존스포르에 합류한다면 오현규로서는 파트너가 아닌 득점왕 경쟁자가 추가되는 셈이다. 튀르키예 리그 우승 도전에도 적신호가 켜질 수밖에 없다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com