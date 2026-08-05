마침내 징계 끝, 복귀 임박! BBC 대서특필 "20개월 만의 복귀전 치를 수 있어"...'우크라이나 손흥민' 무드리크 돌아온다

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]미하일로 무드리크가 돌아올 준비를 마쳤다.

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영국의 BBC는 5일(한국시각) '무드리크는 약물 복용으로 인한 출전 정지 징계 후 수요일에 복귀할 수 있을 것으로 보인다'고 보도했다.

BBC는 '무드리크는 홍콩에서 열리는 유벤투스와의 친선 경기에 출전하는 첼시 선수 명단에 이름을 올리면서 20개월 만의 복귀전을 치를 수 있을 것으로 보인다'며 '그는 축구협회와의 문제를 해결한 후 지난주 경기에 복귀할 수 있다는 허가를 받았다. 공개된 몇 안 되는 영상과 사진으로 미루어 보아 그는 훈련에 완전히 참여한 것으로 보이며, 이미 팀에 잘 적응한 모습인 것 같다'고 밝혔다.

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무드리크는 지난 2023년 1월 겨울 이적시장을 통해 첼시로 이적했다. 당시 1억 유로(약 1500억원)라는 거액의 이적료를 기록하며 많은 관심을 받았다. 샤흐타르 도네츠크에서 활약할 시절 무드리크는 엄청난 스피드를 통한 위력적인 드리블과 강력한 슈팅, 패스 후 움직임까지 다양한 부분에서 높은 평가를 받았으나, 이적료가 지나친 것이 아니냐는 의견도 적지 않았다. 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 최고의 공격수 손흥민과의 닮은 점이 여러 차례 비교되기도 했다.

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첼시 이적 후 무드리크에 대한 기대는 모두 실망으로 바뀌었다. 첼시에서 단점만 도드라지며, 활약을 거의 하지 못했다. 경합 능력도 부족했으며, 돌파를 통한 파괴력, 슈팅을 이용한 공격 전개 모두 부족했다. 첫 시즌 17경기에 나서 2도움에 그쳤고, 직전 2023~2024시즌도 41경기 7골 2도움으로 기대에 한참 못 미쳤다. 올 시즌은 15경기 3골 4도움을 기록했지만, 3골 3도움이 리그가 아닌 유로파콘퍼런스리그에서 적립한 수치다.

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부진과 더불어 문제가 터졌다. 지난해 12월 영국 공영방송 BBC는 '무드리크는 금지 약물 양성 반응이 나왔다고 확인을 받았으며, 선수는 이에 대해 고의 사용을 극구 부인했다. 첼시 측은 양성 원인을 알아내기 위해 노력할 것이라 밝혔다. 의도적으로 약물을 복용한 것이 밝혀지면 최대 4년 출전 정지 처분을 받을 수 있다'라고 전했다. 결국 무드리크는 도핑 방지 규정 위반 혐의로 기소됐고, 4년 출전 정지 징계를 받았다.

멜도니움을 복용했다고 알려진 무드리크는 스포츠중재재판소(CAS)에 항소를 통해 징계 수위를 낮추고자 했다. 이후 WADA와의 합의로 20개월 만에 징계 해제 결정이 내려졌다. WADA가 멜도니움 관련 규정을 변경하며 행운이 따랐다. 무드리크의 샘플에서는 매우 낮은 농도의 멜도니움이 검출됐는데 현행 기준에 따르면 애초에 양성 반응으로 보고조차 되지 않을 미미한 수준이다.

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징계를 마친 무드리크는 현재 사비 알론소 감독 체제의 첼시에 합류했다. 징계 기간에도 개인 코치를 통해 몸을 만들었던 무드리크는 이제 복귀만을 앞두고 있다. 오는 5일 유벤투스와의 친선 경기에 모습을 드러낼 수 있을지도 관심을 모은다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com