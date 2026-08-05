여자친구로 벤치프레스 '약물 양성' 무드릭 복귀 준비 완료…연애만큼 성공적인 첼시 복귀 노린다

벤치프레스 자세로 여자친구를 들어올리는 미하일로 무드릭. 사진=더선

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[스포츠조선 강우진 기자]첼시의 미하일로 무드릭이 복귀 준비에 한창이다. 여자친구를 이용해 벤치프레스를 할 정도로 힘이 넘친다. 선수로서 공백기가 길었던 만큼 복귀에 대한 부담도 있다.

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영국 더선은 4일(한국시각) '무드릭은 공백기 동안 여자친구를 벤치프레스로 들어 올릴 만큼 몸 상태를 유지했다'면서도 '하지만 약 20개월 동안 실전에서 뛰지 못한 뒤, 커리어를 되살리기 위해 그보다 훨씬 더 무거운 과제를 들어 올려야 한다'고 보도했다.

무드릭은 지난 2024년 10월 약물 검사에서 양성 반응으로 출전 정지를 받았다. 무드릭은 이후 항소했고, 지난주 FA(잉글랜드 축구협회)와 CAS(국제스포츠중재재판소), 그리고 세계반도핑기구(WADA)와 합의에 도달하면서 선수 생활을 다시 시작할 수 있다는 허가를 받았다. 그는 처음부터 끝까지 자신이 의도적으로 금지 약물을 복용한 적은 없다고 주장해 왔다.

무드릭(왼쪽)과 존스. 사진=더선

무드릭은 경기에 나서지 못했던 기간 새로운 연인인 배우 조딘 존스를 만났다. 징계 기간 연애를 하면서 시간을 보낸 것이다. 시작은 무드릭이 사회관계망서비스(SNS)를 통해 존스에게 연락하면서부터였다. 존스는 쉽게 마음을 열지 않았다. 무드릭이 메시지를 계속 보내자 한동안 그를 차단하기도 했다. 그러나 올해 3월 두 사람은 여러 차례 대화를 주고받은 끝에 결국 연인으로 발전했다.

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무드릭은 경기에 뛸 수 없는 상황에서도 운동을 게을리하지 않았다. 존스와 함께 헬스장에서 몸을 만드는 사진이 SNS상에서 화제가 되기도 했다. 존스는 무드릭이 웨이트 벤치에 누워 자신을 위아래로 들어 올리는 영상을 공개했다. 지난달에는 오스트리아에서 슈팅 훈련을 하는 영상이 공개되기도 했다.

사진=더선

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무드릭은 이제 첼시에서의 새출발을 시작한다. 연애에서의 성공이 축구로까지 이어지길 바라야 한다. 무드릭은 출전 정지를 받기 전 첼시에서 부진했다. 8800만파운드(약 1680억원)에 영입한 선수로 볼 수 없는 기량이었다. 그는 첼시에서 73경기에 출전해 단 10골만을 기록했고, 팬들에게 꾸준히 비판 받았다.

무드릭은 곧바로 첼시의 아시아 프리시즌 투어에 합류했다. 그는 거의 20개월 동안 실전을 치르지 않은 만큼 훈련과 경기 강도에 다시 적응하는 데 시간이 필요하다는 사실을 잘 알고 있다. 그가 첼시에서 성공적인 복귀에 성공할지 관심이 집중되고 있다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com