'韓 국대' 오현규 기분만 상했네! 살라 베식타시 아닌 경쟁팀 입단 협상…구단 직접 발표 "이스탄불 도착 예정"

모하메드 살라. 사진=파브리지오 로마노 SNS.

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[스포츠조선 강우진 기자]튀르키예 쉬페르리그 트라브존스포르가 잉글랜드 프리미어리그(EPL)의 전설 살라 영입에 임박했다는 소식이다. 당초 국가대표 공격수 오현규가 뛰고 있는 베식타시로 이동할 것이란 전망이 나왔지만, 무산된 것으로 보인다.

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영국 BBC는 5일(한국시각) '트라브존스포르가 모하메드 살라 영입을 위한 협상을 시작했다고 발표했다'며 '살라는 지난 시즌을 끝으로 리버풀을 떠났으며, 현재 자유계약(FA) 신분으로 트라브존스포르 입단을 위한 협상을 진행 중이다'고 보도했다.

트라브존스포르는 성명을 통해 살라가 이날 이스탄불에 도착할 예정이라고 밝혔다.

구단은 "살라는 같은 날 저녁 트라브존에 도착할 예정"이라며 "트라브존에서 진행될 환영 행사 시간과 기타 세부 사항은 이날 중 구단 공식 소통 채널을 통해 공개할 계획"이라고 전했다.

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트라브존스포르는 튀르키예 리그 우승을 총 7차례 차지한 명문 팀이다. 그중 6번은 1976년부터 1984년 사이에 이뤄졌다. 가장 최근 우승은 2022년이다. 당시 구단은 38년 만에 리그 정상에 올랐다.

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살라는 2017년 6월 이탈리아의 로마를 떠나 리버풀에 입단했고, 9년 동안 활약하며 수많은 우승 트로피를 들어 올렸다. 그는 리버풀의 EPL 우승 2회, 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 우승, FIFA(국제축구연맹) 클럽 월드컵 우승, UEFA 슈퍼컵 우승, FA컵 우승, EFL컵 우승 2회 등에 기여했다.

AP연합뉴스

잉글랜드 무대에서 활약하는 동안 살라는 EPL 득점왕을 네 차례 차지했으며, 2018년·2022년·2025년에는 잉글랜드프로축구선수협회(PFA) 올해의 선수로 선정됐다. 그는 리버풀에서 모든 대회를 통틀어 442경기에 출전해 257골 120도움을 기록하며 구단 역사에 이름을 남겼다.

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앞서 살라는 같은 리그 베식타시로 이적할 것이란 전망이 있었다. 레안드로 트로사르에 이어 살라까지 합류한다는 소식에 튀르키예 현지에서는 베식타시가 스트라이커 오현규를 한단계 높은 공격수로 교체해야 한다는 지적까지 나왔다. 그러나 살라가 베식타시가 아닌 경쟁팀으로 향하게 될 가능성이 커지면서 오현규 입장에서는 기분만 나빠진 상황이다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com