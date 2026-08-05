'아틀레티코 마드리드 지각 합류' 이강인 이유 '직접' 밝혔다 "서류 문제 어려움…더 일찍 합류하지 못해 아쉽다"

사진=아틀레티코 마드리드 구단 공식 계정 캡처

사진=아틀레티코 마드리드 구단 공식 계정 캡처

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[스포츠조선 김가을 기자]이강인이 '새 팀' 아틀레티코 마드리드(스페인) 합류 지연 이유를 직접 밝혔다.

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아틀레티코 마드리드는 5일(이하 한국시각) 구단 공식 채널을 통해 이강인의 각오 등을 전했다. 파리생제르맹(프랑스)에서 뛰던 이강인은 2026~2027시즌을 앞두고 아틀레티코 마드리드로 둥지를 옮겼다. 계약 기간은 2031년 6월까지로 5년이다. 스페인 현지 언론에 따르면 이강인의 몸값은 4000만유로에 달한다. 기본 이적료 3500만유로, 옵션 500만유로다. 한국 선수 이적료 역대 2위에 해당한다. 1위는 김민재(바이에른 뮌헨)로 5000만유로에 달한다.

사진=아틀레티코 마드리드 SNS 캡처

이강인은 2분33초 분량의 영상에서 유창한 스페인어로 "이렇게 훌륭한 클럽에 합류하게 돼 정말 기쁘고 행복하다. 새로운 동료들, 감독님, 코치진 모두와 만나보고 싶다. 세계 최고라고 알려진 아틀레티코 마드리드 팬들도 빨리 만나고 싶다"고 말했다.

그는 2026년 북중미월드컵 이후 한국에서 휴식을 취하며 새 시즌을 준비하고 있다. 당초 팀에 합류할 예정이었으나 서류 문제로 출국이 미뤄졌다. 그는 2023년 열린 항저우아시안게임에서 금메달을 목에 걸며 병역 특혜를 받았다. 그러나 행정 절차로 출국이 지연돼 아틀레티코 마드리드가 방한할 때 합류하게 됐다. 아틀레티코 마드리드는 9일 서울월드컵경기장에서 맨시티(잉글랜드)와 격돌한다.

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이강인은 "하루빨리 시작하고 싶은 마음이 정말 크다. 다행히도 이제 며칠 남지 않아서 더욱 기대하고 있다. 구단도, 나도 가능한 한 빨리 합류하길 원했으나 서류 문제를 처리하는데 어려움이 조금 있었다. 더 일찍 합류하지 못해 아쉬웠다"고 했다.

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그는 "지난 몇 주 동안 강도 높은 훈련을 꾸준히 해왔다. 최상의 몸 상태로 팀에 합류하고 싶었다. 나는 선수로서도, 사람으로서도 승부욕이 강한 편이다. 늘 더 큰 목표를 바라보고 계속 발전하려고 노력한다. 내게 가장 중요한 것은 언제나 어디서나 팀을 돕는 것이다. 나와 팀이 함께 세운 목표를 꼭 이루고 싶다"고 각오를 다졌다.

사진=아틀레티코 마드리드 구단 공식 계정 캡처

이강인은 9일 맨시티전에서 아틀레티코 마드리드 데뷔전을 치를 가능성이 매우 높다. 아틀레티코 마드리드는 2023년 이후 3년 만의 방한이다.

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그는 "당시 한국 팬들이 아틀레티코 마드리드를 정말 좋아했다. 그때도 이미 한국에 이 팀을 응원하는 팬들이 많았다고 생각하는데 앞으로 팬들이 더욱 많아질 것으로 믿는다"며 "(과거) 아틀레티코 마드리드와 경기할 때 힘들었다. 홈구장의 압박감도 엄청났다. 이제는 이 팀의 선수가 됐다는 것이 정말 특별하게 느껴진다. 무척 기대된다. 하루빨리 시작하고 싶다고 했다. 이강인은 "아우파 알레띠!"(아틀레티코 마드리드 파이팅)라는 스페인어로 인터뷰를 마쳤다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com