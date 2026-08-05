'강인이는 어디 있나요?' 주인공 빠진 친선경기, 졸지에 '무의미 맞대결'이 된 마요르카-PSG전, "LEE는 한국에 있다"

출처=아틀레티코마드리드 SNS

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[스포츠조선 윤진만 기자]2023년 여름, 대한민국 천재 플레이메이커 이강인(25·아틀레티코마드리드)은 마요르카에서 파리생제르맹(PSG)으로 이적하면서 계약조건에 옵션 하나를 추가했다.

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당시 알폰소 디아스 마요르카 CEO에 따르면, 마요르카와 PSG는 이강인 이적 논의 과정에서 추후 마요르카 홈구장에서 양 구단이 프리시즌 친선경기를 펼치기로 합의했다고 밝혔다. 마요르카 입장에선 자유계약으로 영입한 이강인의 이적으로 2200만유로(약 362억원)의 거액 이적료를 챙길뿐 아니라 세계적인 스타를 홈구장으로 불러들여 추가 입장 수익, 화제성까지 기대할 수 있는 딜이었다. 이강인은 2021년부터 2023년까지 하비에르 아기레 전 멕시코 대표팀 감독이 이끌던 마요르카에서 맹활약했다.

양 구단은 협의 끝에 이강인 이적 3년째인 올해 8월 6일 새벽 4시 스페인 발레아레스주 마요르카에 위치한 에스타디 마요르카 손 모익스에서 프리시즌 친선경기를 펼치기로 했다. 섬팀 마요르카팬은 유럽챔피언스리그(UCL) 2관왕에 빛나는 현존 유럽 최고의 팀을 눈앞에서 볼 기회를 맞이했다. 유럽클럽대항전과는 거리가 있는 마요르카가 유럽 챔피언과 상대할 기회는 흔치 않다.

출처=파리생제르맹 SNS

한데 이 친선경기를 개최한 '이유'이자 '주인공'인 이강인은 정작 친선경기에 나설 수 없다. 양팀이 한창 새 시즌 준비 중인 지난달 25일, 이강인은 정든 PSG를 떠나 아틀레티코로 전격 이적했다. 이적료 최대 4000만유로(약 671억원)에 2031년까지 5년 계약을 맺었다. 이강인을 경기장 안팎에서 최대한 활용한 PSG 역시 '남는 장사'를 한 셈이 됐다.

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이강인은 아직 PSG를 떠나기로 결심한 이유에 대해선 공개적으로 밝히진 않았으나, 두 시즌 연속 UCL 주요 토너먼트에서 배제되는 등 '스쿼드 플레이어'로 남기보단 주력으로 활약할 수 있는 환경을 택한 것으로 해석된다. 병역 관련 서류 문제로 국내에 남아 개인 훈련을 진행한 이강인은 5일 방한한 선수단과 합류해 본격적인 새 팀 적응에 돌입할 예정이다. 9일 오후 8시엔 서울월드컵경기장에서 맨시티를 상대로 비공식 데뷔전을 펼칠 것으로 예상된다.

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마요르카팬은 당장 PSG전에서 애지중지하던 이강인을 볼 수 없게 됐지만, 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가에서 아틀레티코의 유니폼을 입은 이강인을 만나게 된다. '발렌시아에서 온 소년'은 '앙투안 그리즈만의 후계자'가 되어 스페인으로 돌아왔다. 여러모로 2년만의 스페인 복귀는 많은 이야깃거리를 만들 것으로 기대된다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com