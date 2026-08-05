"온국민이 응원하는 K-스포츠" 문체부 업무보고→이재명 대통령,축구협회 직선제 도입에 각별한 관심

발언하는 이재명 대통령

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 전영지 기자]이재명 대통령이 5일 청와대 영빈관에서 문화체육관광부 업무보고를 받았다.

Advertisement

이 대통령은 이날 오후 2시 '국민과 함께하는 두 번째 업무보고'에서 교육부 국가교육위원회 문화체육관광부 국가유산청의 보고를 받았다. 최휘영 문체부 장관은 '지역을 살리고 세계로 넘실대는 K-문화·체육·관광'이라는 비전으로 2026년 상반기 문체부 주요 성과와 향후 핵심 추진 과제 등을 보고했다. 하반기 추진할 역점 과제로 ① 문화강국 토대 강화 ② 경제성장 엔진으로 'K-컬처' 산업 집중 육성 ③ 문화·체육·관광으로 지역 정주 여건 혁신 ④ 'K-관광', 4000만명을 향하여 ⑤ 온 국민이 함께하는 K-스포츠 ⑥ 국민 중심 정책소통 혁신 등 6가지 아젠다를 제시했다. 특히 스포츠와 관련해선 '온 국민이 함께하는 K-스포츠'를 내세웠다. 공정과 상식을 바로 세우는 혁신으로 '온 국민이 응원하는 K-스포츠'를 목표로 최근 출범한 K-축구 혁신위원회를 통한 거버넌스 혁신 및 대한체육회 등 체육단체들의 선거제도 개선을 집중 보고했다.

자료제공=문화체육관광부

최 장관은 상반기 체육 정책의 성과와 관련 "프로 스포츠는 역대 최다 관중을 기록했고, 생활체육 참여도 늘고 있다. 대한체육회장 선거제도 개선과 K-축구 혁신위원회 출범 등 신뢰 받는 체육계를 위한 개혁에 박차를 가하고 있다"고 밝혔다. 이어 하반기 계획과 관련 "체육계 혁신의 속도를 높이겠다. K-축구혁신위가 선수, 지도자 전원과 수천 명의 동호인을 포함 2만명 내외의 축구인들이 회장 선거에 직접 참여하도록 권고안을 내놨다"면서 "대한민국 축구의 희망의 불꽃이 다시 살아나도록 최선을 다하겠다"고 말했다. 이어 "국민 누구나 스포츠 한 종목 정도는 즐길 수 있도록 생활체육도 대폭 확대하겠다. 엘리트 선수출신들이 도와드리겠다. 또 아시안게임 등 대형 스포츠 행사도 차질없이 준비하겠다"고 보고했다.

최휘영 문체부 장관의 전체적인 업무보고 직후 이 대통령은 유승민 대한체육회장을 직접 지목해 질문했다. 대통령의 가장 큰 관심은 대한축구협회 등 종목 단체의 민주적 선거 절차와 거버넌스에 있었다. 이 대통령은 "대한축구협회의 가장 큰 문제의 근원은 비민주적 조직이었다. 첫째, 선출 자체가 민주적으로 객관적으로 인정된 사람이 선출되느냐, 두 번째는 장기 집권의 문제였다"면서 유 회장을 향해 "축구협회뿐 아니라 다른 협회는 이런 문제가 없느냐"고 물었다. 유 회장은 "그런 문제가 나오는 협회도 있겠지만 잘 수행하는 협회도 있다"면서 "구조적으로 모든 경기단체장이 비상근 명예직이기 때문에 디테일에 부족함이 있을 수 있다"고 답했다. 이 대통령은 "대한체육회 산하 소속 협회가 많다. 광역시도 협회가 또 시도에 소속된 협회가 있다. 피라미드식으로 하면 엄청 많다. 몇 개나 되나"라고 물었다. 유 회장은 "대한체육회 산하 1만1000개 정도의 체육 단체가 있다. 17개 시도 228개 시군구 체육단체는 1만1000여 개로 추산된다"고 즉답했다. 이 대통령은 "체육단체들을 직간접적으로 경험해봤다. 구성 과정, 선출 과정이 치열하다. 정치적으로 많이 연관되고, 휘둘리기도 하고 정치 의도도 있고 이권도 개입한다. 기득권도 있다. 편(파벌)이 많다"고 짚었다. "이 문제의 근본적인 해결을 위해선 민주적 구성이 가장 중요하다. 최대한 범위를 넓혀 직접 뽑게 하고 너무 과하게 오랫동안 집권은 못하게 해야 한다"고 강조한 후 "대한체육회는 직선제로 바꾸지 않았느냐"고 물었다. 유 회장은 "선거인단 확대 정관 개정이 7월16일 통과됐다. 선거인은 임원, 심판, 지도자, 선수, 관리자까지 총 다섯 분류의 9만2000명이다. 기존에는 2200명 수준이었다"라고 상세히 설명했다. 이어 이 대통령이 "소속 협회들은 대한체육회 정관대로 바꿔야 하나?"라고 재차 질문했고, 유 회장은 "정관을 준용하게 돼 있다. 소속협회의 정관과 규정을 변경해야 한다. 하지만 단체마다 인원이 다르고 자율성에 맡겨야 하는 부분도 있다"고 답했다. 이 대통령은 "최대한 많은 선거인들이 직접 뽑게 해야 한다. 선거인 범위가 적으면 하나마나"라고 강조했다. 이어 "체육단체들의 민주적이고 투명한 운영과 회계의 공정성이 중요하다. 많은 분들이 지켜보고 있으니 잘해달라"고 각별히 당부했다.

이재명 대통령, 부처 업무보고 발언

Advertisement

한편 문체부는 서면보고를 통해서 스포츠 윤리와 관련해 "폭력범죄자 진입 차단·엄중 처벌·조사 강화를 위해 국민체육진흥법을 연내 개정하고, 신고자 2차 피해 방지를 위한 익명성 보호 신고·조사 절차 및 특별 포괄조사를 도입할 계획"이라고 밝혔다. 또 "전문체육·생활체육·스포츠 산업 간 선순환 생태계 구축을 위해 연내 정책 비전을 발표하겠다"고 했다.

Advertisement

또 국가정상화 과제로 공연·스포츠 분야 암표 근절 성과와 과제도 명시했다. 매크로와 무관하게 모든 부정거래를 금지한 공연법·국민체육진흥법 개정(8월28일 시행)에 따라 과징금(최대 판매금액의 50배) 부과 기준이 마련됨에 따라 민간협의체 운영 통한 하위법령안을 마련해 주요 행사 모니터링 및 단속을 강화하겠다는 의지를 밝혔다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com