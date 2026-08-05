"웨이팅은 필수!" 선수도 만나고 경험도 더하고…'1석2조' K리그→농구 A대표 팝업스토어 흥행 순항

사진제공=한국프로축구연맹

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"30분은 기다리셔야 합니다."

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한국프로축구연맹의 '2026 K리그×산리오 썸머캠프' 팝업스토어. 비교적 한가하다는 평일 오전에 방문했음에도 대기 인원은 90을 향해 가고 있었다. 웨이팅 등록 과정에서 조금이라도 '버벅'하는 순간, 여지 없이 순번은 뒤로 '훅훅' 밀려났다. 프로축구연맹은 지난 2024년부터 매 여름 캐릭터 협업을 활용한 팝업스토어로 팬들을 만나고 있다. 매년 뜨거운 관심이 이어지고 있다. 온라인엔 현장에서 찍은 사진부터 '추천템'까지 관련 콘텐츠가 넘실대고 있다. 공교롭게도 비슷한 시기, 대한민국농구협회도 국가대표팀을 테마로 팝업스토어를 열었다. 이뿐만이 아니다. 아시아 투어에 나선 맨시티(잉글랜드)와 아틀레티코 마드리드(스페인)도 서울 한복판에 팝업스토어를 열었다. 온라인 '클릭' 한 번이면 모든 것이 집 앞까지 배달되는 시대. 그런데 왜 팝업스토어일까.

스포츠마케팅 전문가 임병호 박사는는 "스포츠 관련 팝업스토어가 생기는데 이는 스포츠 머천다이즈가 단순용품을 넘어 '라이프스타일 브랜드'로 재평가(Valuation) 된다는 뜻"이라며 "특히 팝업스토어는 기간 및 수량을 제한 함으로써 'FOMO(Fear Of Missing Out) 심리와 희귀성(Exclusivity) 가치를 극대화'한다. 상설매장운영으로 임대료, 인건비 부담을 낮추면서 시장 반응도 볼수 있는 테스트 베드(Test-bed)로 활용할 수 있단 장점도 있다. 연맹 등의 입장에선 팝업스토어를 통해 홍보도 하고, '굿즈'를 판매할 수도 있다. 그야말로 '1석2조'의 효과를 누릴 수 있다"고 설명했다. 유통업계 관계자 역시 "요즘은 체험이 대세다. 경험을 제공해야 한다. 그래야 외연을 확장할 수 있다"며 "팝업스토어는 그런 점에서 고객 유치 및 유입에 도움이 된다"고 말했다. 팝업스토어엔 포토존 및 포토 부스도 별도로 설치해 팬들의 즐거움을 더했다.

사진제공=한국프로축구연맹

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더욱이 요즘은 '굿즈'가 대세다. 굿즈는 단순한 상품이 아니다. 나의 정체성과 취향을 반영한다. 홍보전문가 박유진 더닷츠 대표는 "요즘 스포츠 경기를 가면 유니폼은 필수다. 팬들은 '굿즈'를 통해 자신의 아이덴티티를 드러낼 수 있다"고 했다. 임 박사도 "일상패션에 스포츠룩을 믹스매치하는 트렌트가 자리 잡으면서 스포츠를 모르는 일반인 중에서도 '디자인과 스타일'을 위해서 구매"라고 했다.

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스포츠단 입장에선 팬들과 호흡할 수 있다는 강점도 있다. 실제로 프로축구연맹은 이동경(울산) 이승우(전북) 등과의 팬 이벤트를 진행했다. 농구협회도 남녀 A대표팀 및 3대3 남자대표팀 선수들과의 팬사인회를 진행했다. 다만, 안정적인 운영은 '기본값'이다. 자칫 마이너스 '참사'가 발생할 수 있다. 남자 농구 A대표팀의 경우 예상보다 훨씬 많은 수백 명의 인파가 몰렸는데, 운영 미숙으로 팬들의 거센 항의를 받았다. 안전 사고까지 발생할 수 있었던 만큼 결국 농구협회는 "미숙한 운영에 죄송하다"고 사과했다.

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여의도=김가을 기자 epi17@sportschosun.com