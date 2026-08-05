이재명 대통령→유승민 회장, 축구협회 등 종목단체 '직선제' 각별한 관심 "선거인단 범위 적으면 하나마나"[문체부 업무보고]

캡처=K-TV

답변하는 유승민 대한체육회장

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[스포츠조선 전영지 기자]"최대한 많은 선거인들이 직접 뽑게 해야 한다. 선거인 범위가 적으면 하나마나다."

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이재명 대통령이 대한체육회와 대한축구협회 등 체육단체의 회장 선거인단 확대에 각별한 관심을 표했다.

업무 보고하는 최휘영 문체부 장관

이 대통령은 5일 오후 2시 청와대 영빈관에서 가진 '국민과 함께하는 두 번째 업무보고'에서 교육부 국가교육위원회 문화체육관광부 국가유산청의 보고를 받았다. 최휘영 문체부 장관은 '지역을 살리고 세계로 넘실대는 K-문화·체육·관광'이라는 비전으로 2026년 상반기 문체부 주요 성과와 향후 핵심 추진 과제 등을 보고했다. 하반기 추진할 역점 과제로 ① 문화강국 토대 강화 ② 경제성장 엔진으로 'K-컬처' 산업 집중 육성 ③ 문화·체육·관광으로 지역 정주 여건 혁신 ④ 'K-관광', 4000만명을 향하여 ⑤ 온 국민이 함께하는 K-스포츠 ⑥ 국민 중심 정책소통 혁신 등 6가지 아젠다를 제시했다.

특히 스포츠와 관련해선 '온 국민이 함께하는 K-스포츠'를 내세웠다. 공정과 상식을 바로 세우는 혁신으로 '온 국민이 응원하는 K-스포츠'를 목표로 최근 출범한 K-축구 혁신위원회를 통한 거버넌스 혁신 및 대한체육회 등 체육단체들의 선거제도 개선을 집중 보고했다. 최 장관은 상반기 성과와 관련 "프로 스포츠는 역대 최다 관중을 기록했고, 생활체육 참여도 늘고 있다. 대한체육회장 선거제도 개선과 K-축구 혁신위원회 출범 등 신뢰 받는 체육계를 위한 개혁에 박차를 가하고 있다"고 보고한 데 이어 하반기 계획을 밝혔다. "체육계 혁신의 속도를 높이겠다. K-축구혁신위가 선수, 지도자 전원과 수천 명의 동호인을 포함 2만명 내외의 축구인들이 회장 선거에 직접 참여하도록 권고안을 내놨다"면서 "대한민국 축구의 희망의 불꽃이 다시 살아나도록 최선을 다하겠다"고 말했다. 이어 "국민 누구나 스포츠 한 종목 정도는 즐길 수 있도록 생활체육도 대폭 확대하겠다. 엘리트 선수출신들이 도와드리겠다. 또 아시안게임 등 대형 스포츠 행사도 차질없이 준비하겠다"고 보고했다.

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최휘영 문체부 장관의 업무보고 직후 이 대통령은 유승민 대한체육회장을 직접 지목해 질문했다. "대한축구협회의 가장 큰 문제의 근원은 비민주적 조직이었다. 첫째, 선출 자체도 민주적으로 객관적으로 인정된 사람이 선출되느냐, 두 번째는 장기 집권의 문제였다. 축구협회뿐 아니라 다른 협회는 이런 문제가 없느냐"고 물었다.

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유 회장이 "그런 문제가 나오는 협회도 있겠지만 잘 수행하는 협회도 있다. 구조적으로 모든 경기단체장이 비상근 명예직이기 때문에 디테일에 부족함이 있을 수 있다"고 답하자 이 대통령은 "대한체육회 산하 소속 협회가 많다. 광역 단체 협회가 또 광역단체에 소속된 협회가 있다. 피라미드식으로 하면 엄청 많다. 몇 개나 되나"라고 물었다. 유 회장은 "대한체육회 산하 1만1000개 정도의 체육 단체가 있다. 17개 시도 228개 시군구 체육단체 1만1000여 개로 추산된다"고 즉답했다. 이 대통령은 "시군구 탁구협회가 가장 밑에 있지 않나"라고 반문한 후 "체육단체들을 직간접적으로 경험해봤다. 구성 과정, 선출 과정이 치열하다. 정치적으로 많이 연관성도 있고, 휘둘리기도 하고 정치 의도도 있고 이권도 개입한다. 기득권도 있다. 편(파벌)이 많다"고 지적했다. " 이 문제의 근본적인 해결을 위해선 민주적 구성이 가장 중요하다. 최대한 범위을 넓혀 직접 뽑게 하고 너무 과하게 오랫동안 집권은 못하게 해야 한다"고 강조한 후 "대한체육회는 직선제로 바꿔놨지 않느냐"고 반문했다. 유승민 회장은 "선거인단 확대 정관 개정이 7월16일 통과됐다"고 답했고 이 대통령은 선거인단 구성을 구체적으로 물었다. 이 대통령은 "선거인은 임원, 심판, 지도자, 선수, 관리자까지 총 다섯 분류의 9만2000명이다. 기존에는 2200명 수준이었다"고 설명했다. 이어 이 대통령은 "소속 협회들은 대한체육회 정관대로 바꿔야 하나?"라고 재차 질문했고, 유 회장은 "정관을 준용하게 돼 있다. 소속협회의 정관과 규정을 변경해야 한다. 대한체육회의 직선제를 준용해야 한다"면서 "하지만 단체마다 인원이 다르고 자율성에 맡겨야 하는 부분도 있다"고 답했다. 이 대통령은 "최대한 많은 선거인들이 직접 뽑게 해야 한다. 선거인 범위가 적으면 하나마나"라고 강조했다.

부처 업무보고 발언하는 이재명 대통령

답변하는 유승민 대한체육회장

이어 이 대통령은 K-축구 혁신위 초반 회의에서 축구협회가 직선제 도입과 관련해 적극적으로 나서지 않은 부분을 지적했다. "축구협회가 '직선제를 하네마네' 다투고 있던데 결국 통과됐다. 대한체육회의 정관을 준용하게 돼 있는데 그런 논란이 왜 있었나"라고 물었다. 유승민 회장은 "당시는 회원종목단체 규정 변경 전이었고, 협회장(정몽규 전 회장)이 사퇴하셔서 보궐선거를 해야 해서 혼선이 있었다"고 설명했고 이 대통령은 "아, 규정 변경 전이었구나"라며 고개를 끄덕였다. 이어 " 민주적이고 투명한 운영과 회계의 공정성이 중요하다. 많은 분들이 지켜보고 있으니 잘해달라"고 각별히 당부했다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com