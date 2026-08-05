이강인 아틀레티코 '독박 축구' 가능성 부활...새 파트너? 역적? '바르사 디렉터, 알바레스 측과 비밀 회담'

사진=아틀레티코

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[스포츠조선 김대식 기자]이강인의 새로운 파트너일까. 아니면 아틀레티코 마드리드의 역적으로 남을까.

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바르셀로나가 훌리안 알바레스 영입을 포기하지 않았다. 글로벌 축구 매체 골닷컴을 비롯한 복수 매체는 5일(이하 한국시각) '바르셀로나가 아틀레티코의 거센 반발에도 불구하고 알라베스 영입을 이어가기 위해 새로운 공세를 펼쳤다. 데코 바르셀로나 스포츠 디렉터는 이 대형 이적을 성사시킬 방도를 모색하기 위해 알바레스의 대리인과 극비리에 만남을 가지려 스페인 마드리드로 이동한 것으로 전해졌다'고 보도했다.

매체는 '이는 교착 상태에 빠졌다고 여겨지던 협상을 살려내기 위한 과감한 행보로, 바르셀로나의 데코 디렉터는 알바레스의 에이전트인 페르난도 이달고와 긴급 회동을 가졌다. 은밀한 장소에서 진행된 이번 만남은 바르셀로나의 최우선 타깃으로 남아있는 알바레스 영입 전략을 구체화하기 위해 마련됐다'고 설명했다.

AFP연합뉴스

알바레스의 바르셀로나 이적설은 2026년 북중미월드컵 도중에 더 본격화됐다. 시즌이 끝나고 구단에 이적을 요청한 알바레스는 내 꿈을 위해서는 팀을 떠나야 한다고 공개적으로 말했다. 훌리안이 이적하고 싶은 바르셀로나다. 바르셀로나는 1억유로(약 1650억원)의 제안을 이미 아틀레티코에 보냈지만 거절된 상태였다.

아틀레티코는 완강하다. 바르셀로나가 5억유로(약 8250억원)에 달하는 바이아웃 조항을 발동하지 않는 이상. 절대로 바르셀로나 이적은 없다는 것. 아틀레티코는 구단과 이미 계약이 체결된 선수와 부적절하게 접촉했다며 바르셀로나를 국제축구연맹(FIFA)과 스페인축구협회에 법적 대응까지 진행했을 정도.

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훌리안이 태업이나 훈련 불참 같은 최악의 수를 던질 것이라는 예상도 있었지만 훌리안은 월드컵 휴식기 끝나는 대로 아틀레티코에 복귀할 예정으로 알려졌다. 바르셀로나도 더 이상의 움직임을 보이지 않았기에 이적설은 종식되는 것처럼 보였다.

AFP연합뉴스

하지만 바르셀로나 이적시장을 담당하는 데쿠 디렉터가 움직이면서 상황이 달라질 것으로 예상된다. 매체는 '이적 협상이 난항을 겪는 국면에 접어들었음에도, 바르셀로나는 판도가 바뀔 경우 신속하게 대응하기 위해 선수 에이전트와 지속적인 연락을 유지하는 것이 필수적이라고 믿고 있다'고 전했다. 스페인 현지에서도 이번 주가 알바레스 미래에 결정적인 시간이 될 것이라고 예상하고 있다.

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알바레스의 잔류 여부는 이강인과도 관련된 문제다. 그가 아틀레티코에 남는다면 이강인의 새로운 파트너가 될 예정이기 때문. 아틀레티코는 이강인과 알바레스 조합으로 시즌을 구상하고 있는 중이다. 하지만 알바레스가 떠난다면 이강인의 역할과 부담은 막중해진다. 페널티박스 부근에서 공격을 풀어줄 수 있는 선수가 아틀레티코에는 많지 않아 이강인에게 의존할 수밖에 없다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com