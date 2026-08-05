[현장라인업]포든vs이동경, 한국 땅서 열렸다...'최정예 출동' 맨시티-팀K리그 선발 명단 발표

사진=쿠팡플레이

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[상암=스포츠조선 김대식 기자]팀 K리그와 맨체스터 시티 경기의 선발 명단이 발표됐다.

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팀 K리그와 맨체스터 시티는 5일 오후 8시 서울월드컵경기장에 2026년 쿠팡플레이 시리즈 1경기를 치른다.

맨시티는 3년 만의 방한이다. 2023년에도 쿠팡플레이 시리즈에 참가한 적이 있다. 당시에는 스페인 강호 아틀레티코 마드리드와 대결해 1대2로 패배했다. 팀 K리그와 맨시티가 대결하는 건 이번이 처음이다.

팀 K리그는 이동경, 야고, 박태준, 마테우스, 김봉수, 김대원, 이기혁, 어정원, 야잔, 안태현, 김문환, 송범근을 선발로 내세웠다.

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맨시티는 필 포든을 중심으로 디빈 무밤마, 앙투안 세메뇨. 마테오 코바치치, 티자니 레인더르스, 리코 루이스, 압두코니르 후사노프, 요수코 그바르디올, 후벵 디아스, 라얀 아잇-누리, 잔루이지 돈나룸마를 선발로 내보냈다. 맨시티는 핵심 1군 전력들을 대거 선발로 내보냈다.

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주목받는 매치업은 이동경과 필 포든이다. 이동경은 현재 K리그1의 '1황'으로 인정받는 선수다. 지난 시즌 리그 13골-12도움으로 생애 첫 리그 MVP를 수상했다. 이번 시즌에도 9골-5도움으로 리그 최다 공격 포인트를 기록 중이다.

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맨시티에서 이동경 같은 존재가 바로 포든이다. 포든은 맨시티에서 성장해 1군 핵심으로 성장한 케이스다. 펩 과르디올라 전 감독 밑에서 꾸준히 성장해 2023~2024시즌에 잉글랜드 프리미어리그 MVP를 수상했다. 다만 최근 2시즌 동안은 다소 실망스러운 시간을 보냈다. 그래도 맨시티는 포든과 재계약을 체결했다. 엔조 마레스카 체제에서 반등이 필요하다.

상암=김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com