[현장 전반리뷰] 이래서 세계 최강, 맨시티 강해도 너무 강하다...'김대원 득점' 팀 K리그에 3-1 리드

5일 서울월드컵경기장에서 열린 팀K리그와 맨시티의 경기. 맨시티 아이트누리가 선취골을 넣은 뒤 기뻐하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.05/

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[상암=스포츠조선 김대식 기자]맨체스터 시티의 강함을 알 수 있는 45분이었다.

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맨시티는 5일 오후 8시 서울월드컵경기장에서 팀 K리그와의 2026년 쿠팡플레이 시리즈 1경기를 치르는 중이다. 전반전이 종료된 현재 3-1로 맨시티가 앞서고 있다.

맨시티는 3년 만의 방한이다. 2023년에도 쿠팡플레이 시리즈에 참가한 적이 있다. 당시에는 스페인 강호 아틀레티코 마드리드와 대결해 1대2로 패배했다. 팀 K리그와 맨시티가 대결하는 건 이번이 처음이다.

팀 K리그는 이동경, 야고, 박태준, 마테우스, 김봉수, 김대원, 이기혁, 어정원, 야잔, 안태현, 김문환, 송범근을 선발로 내세웠다.

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맨시티는 필 포든을 중심으로 디빈 무밤마, 앙투안 세메뇨. 마테오 코바치치, 티자니 레인더르스, 리코 루이스, 압두코니르 후사노프, 요수코 그바르디올, 후벵 디아스, 라얀 아잇-누리, 잔루이지 돈나룸마를 선발로 내보냈다. 맨시티는 핵심 1군 전력들을 대거 선발로 내보냈다.

5일 서울월드컵경기장에서 열린 팀K리그와 맨시티의 경기. 맨시티 아이트누리가 선취골을 넣은 뒤 기뻐하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.05/

함께 훈련을 많이 해보지 못한 팀 K리그는 하프라인을 넘어가는 것도 버거웠다. 맨시티가 선제골을 터트렸다. 전반 9분 레인더르스가 우측에서 파고들어 문전으로 크로스를 올렸다. 팀 K리그가 제대로 걷어내지 못하자 페널티박스로 파고든 아잇-누리가 가볍게 밀어 넣었다.

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팀 K리그가 곧바로 반격했다. 전반 12분 이기혁부터 공격을 풀어간 팀 K리그였다. 어정원이 내준 패스를 받은 김대원이 슈팅 공간이 생기자 과감하게 시도했고, 세계 최고의 수문장 돈나룸마를 뚫어냈다.

5일 서울월드컵경기장에서 열린 팀K리그와 맨시티의 경기. 맨시티 무바마가 추가골을 넣은 뒤 기뻐하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.05/

하지만 맨시티의 파괴력은 상상 이상이었다. 전반 21분 세메뇨가 우측에서 감각적인 백힐 패스를 내주자 레인더르스가 원터치 슈팅으로 골망을 흔들었다. 맨시티의 연속골이 터졌다. 전반 23분 세메뇨가 오른쪽에서 과감하게 돌파한 뒤 슈팅을 시도했다. 송범근이 잘 막아냈지만 무바마가 골 냄새를 잘 맡고 세컨드볼을 밀어 넣었다.

맨시티는 쉬지 않고 팀 K리그를 요리하려고 했다. 맨시티가 위협적인 공격을 전개했지만 추가 득점은 없었다. 그렇게 전반전이 종료됐다.

상암=김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com