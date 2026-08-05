[현장리뷰]'홀란-로드리 결장' 맨시티, 이승우-기성용에도 상대조차 안된다...팀 K리그에 3-1 완승

5일 서울월드컵경기장에서 열린 팀K리그와 맨시티의 경기. 팀K리그 김주찬이 슈팅이 막히자 아쉬워하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.05/

5일 서울월드컵경기장에서 열린 팀K리그와 맨시티의 경기. 팀K리그 이승우가 패스를 시도하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.05/

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[상암=스포츠조선 김대식 기자]말도 안되는 무더위 속 맨체스터 시티는 축구의 아름다움을 선보였다.

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맨시티는 5일 오후 8시 서울월드컵경기장에서 열린 팀 K리그와의 2026년 쿠팡플레이 시리즈 1경기에서 3대1로 승리했다. 맨시티는 오는 9일 아틀레티코 마드리드와 2경기를 치른다.

팀 K리그는 이동경, 야고, 박태준, 마테우스, 김봉수, 김대원, 이기혁, 어정원, 야잔, 안태현, 김문환, 송범근을 선발로 내세웠다.

맨시티는 필 포든을 중심으로 디빈 무밤마, 앙투안 세메뇨. 마테오 코바치치, 티자니 레인더르스, 리코 루이스, 압두코니르 후사노프, 요수코 그바르디올, 후벵 디아스, 라얀 아잇-누리, 잔루이지 돈나룸마를 선발로 내보냈다. 맨시티는 아시아 프리시즌에 합류한 선수 중에서는 핵심 전력들을 대거 선발로 내보냈다.

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함께 훈련을 많이 해보지 못한 팀 K리그는 하프라인을 넘어가는 것도 버거웠다. 맨시티가 선제골을 터트렸다. 전반 9분 레인더르스가 우측에서 파고들어 문전으로 크로스를 올렸다. 팀 K리그가 제대로 걷어내지 못하자 페널티박스로 파고든 아잇-누리가 가볍게 밀어 넣었다.

5일 서울월드컵경기장에서 열린 팀K리그와 맨시티의 경기. 팀K리그 김대원이 동점골을 넣은 뒤 기뻐하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.05/

팀 K리그가 곧바로 반격했다. 전반 12분 이기혁부터 공격을 풀어간 팀 K리그였다. 어정원이 내준 패스를 받은 김대원이 슈팅 공간이 생기자 과감하게 시도했고, 세계 최고의 수문장 돈나룸마를 뚫어냈다.

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하지만 맨시티의 파괴력은 상상 이상이었다. 전반 21분 세메뇨가 우측에서 감각적인 백힐 패스를 내주자 레인더르스가 원터치 슈팅으로 골망을 흔들었다. 맨시티의 연속골이 터졌다. 전반 23분 세메뇨가 오른쪽에서 과감하게 돌파한 뒤 슈팅을 시도했다. 송범근이 잘 막아냈지만 무바마가 골 냄새를 잘 맡고 세컨드볼을 밀어 넣었다.

5일 서울월드컵경기장에서 열린 팀K리그와 맨시티의 경기. 맨시티 필 포든과 팀K리그 기성용이 폭염 속 호흡을 가다듬고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.05/

맨시티는 쉬지 않고 팀 K리그를 요리하려고 했다. 맨시티가 위협적인 공격을 전개했지만 추가 득점은 없었다. 그렇게 전반전이 종료됐다. 맨시티가 왜 세계 최강인지를 보여주는 시간이었다.

후반 시작과 함께 양 팀은 대거 선수를 교체했다. 이승우와 기성용 등이 투입됐다. 후반 8분 맨시티의 프리킥 라인더르스의 강력한 슈팅을 구성윤이 막아냈다. 구성윤은 2차 선방까지 해낸 후 김주찬에게 완벽한 장거리 패스까지 건넸다. 김주찬이 과감하게 시도한 슈팅은 하늘로 향했다.

5일 서울월드컵경기장에서 열린 팀K리그와 맨시티의 경기. 팀K리그 김주찬이 슈팅이 막히자 아쉬워하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.05/

맨시티는 후반 18분 포든을 비롯한 주전급 자원을 모두 교체했다. 가만히 있어도 땀이 쏟아지는 무더위 속에 경기는 시간이 지날수록 템포가 떨어졌다. 맨시티도 전반만큼 압도적인 경기력을 선보이지 못했다. 그렇다고 팀 K리그가 공격을 많이 시도하는 것도 아니었다.

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후반 35분 오마르 마르무쉬가 홀로 치고 들어가 시도한 슈팅은 구성윤에게 막혔다. 구성윤은 후반 38분에도 마르무쉬의 강슛을 발로 저지했다. 구성윤은 후반 추가시간 사비뉴의 환상적인 감아차기 마저 쳐냈다. 승부는 그대로 마무리됐다.

상암=김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com