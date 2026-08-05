[현장인터뷰]'구성윤 맨시티전 선방쇼'에 화들짝, 정정용 팀 K리그 감독 "더 좋은 무대가 가야하지 않을까"

5일 서울월드컵경기장에서 열린 팀K리그와 맨시티의 경기. 팀K리그 골키퍼 구성윤이 맨시티 공격을 차단하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.05/

5일 서울월드컵경기장에서 열린 팀K리그와 맨시티의 경기. 팀K리그 정정용 감독이 경기를 지켜보고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.05/

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[상암=스포츠조선 윤진만 기자]맨시티와의 친선경기에서 패한 팀 K리그 사령탑 정정용 전북 감독이 '선방쇼'를 펼친 구성윤(서울)을 향해 엄지를 치켜세웠다.

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K리그 올스타로 구성된 팀 K리그는 5일 오후 8시 서울월드컵경기장에서 열린 '잉글랜드 명문' 맨시티와의 2026년 쿠팡플레이 시리즈 1경기에서 1대3으로 졌다. 전반 9분 라얀 아이트-누리에게 선제실점한 팀 K리그는 12분 김대원(강원)의 동점골로 경기를 원점으로 되돌렸으나, 전반 20분과 23분 티자니 라인더르스와 디빈 무바마에게 연속골을 헌납했다.

K리그1 디펜딩챔피언 자격으로 팀 K리그 지휘봉을 잡은 정 감독은 "훌륭한 팀과 경기를 한 것에 감사하게 생각한다. 실점도 있었지만 득점을 해서 조금이나마 팬분들에게 기쁨을 드린 것 같다. 선수들이 자기 역할 최선을 다해준 것에 감사를 드린다"라고 말했다.

정 감독은 맨시티전 전반전에 야고(울산) 마테우스(안양) 김대원(강원) 박태준(김천) 김봉수(대전) 이동경(울산) 어정원(포항) 이기혁(강원) 야잔(서울) 김문환(대전) 송범근(전북)으로 선발진을 꾸렸다. 1-3으로 끌려가던 하프타임엔 전반 도중 김봉수와 교체투입된 손정범(서울)을 제외한 10명을 모조리 바꿨다. 무고사(인천) 김주찬(김천) 갈레고(부천) 이승우(전북) 기성용(포항) 안태현(부천) 권경원(안양) 후안 이비자(인천) 하승운(광주) 구성윤(서울)이 투입됐다. 문민서 김륜성은 후반 교체투입됐다.

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정 감독은 "선수들이 몸소 운동장에서 상대에 대해서 체험하고 느낄 수 있는 시간을 가졌으면 좋겠다는 바람이 있었다. 경기가 끝난지 얼마 지나지 않았지만, 잠깐 스쳐지나갈 때, 선수들이 느끼는 부분이 많은 것 같았다"라고 말했다.

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스스로 느낀 점에 대해선 "이런 기회가 나에게 다시 올지 모른다"며 "앞으로 기회가 되면, 우리도 더 여유있게 경기를 맞이했으면 하는 바람"이리고 전햇다.

직접 상대한 맨시티에 대해선 "피지컬, 기능적인 면에서 최고의 선수들이었다. 누구 한 선수가 기억에 남기보단, 새로운 감독 체제하에서 전술적으로 잘 다듬어져가는 팀이라는 생각이 들었다. 차이를 만들 수 있는 팀이었다"라고 평했다.

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후반에 교체투입한 구성윤은 결정적인 6개의 선방을 펼치며 관중들의 환호를 끌어냈다. 정 감독은 K리그의 다른 팀 소속 중 눈여겨본 선수가 있는지를 묻는 말에 "구성윤은, 더 좋은 무대로 가야하지 않을까 싶다"라며 웃었다. 이어 "날씨로 인한 체력 문제가 있었지만, 전체적으로 우리 선수들이 자신감있게 플레이하는 모습이 보기 좋았다"라고 말했다.

상암=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com