BBC+HERE WE GO피셜 떴다! 아스널, 라이스+기마랑이스 최강 MF 듀오 완성 ...이적료 1440억원에 기마랑이스 영입 합의, 사인만 남았다

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[스포츠조선 박찬준 기자]결국 아스널이 브루노 기마랑이스를 품는다.

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5일(한국시각) 영국 BBC는 '아스널이 기마랑이스 영입을 사실상 마무리할 예정'이라고 전했다. 이어 '현재 모든 합의가 거의 완료된 상태'라며 '기마랑이스는 스페인 라망가에 있는 뉴캐슬 훈련 캠프를 떠나 에미레이츠 스타디움에서 이적 절차를 마무리할 수 있도록 구단의 허가를 기다리고 있다'고 전했다.

같은 날 디어슬레틱 역시 '뉴캐슬이 기마랑이스의 아스널 이적을 승인했다'고 했다. 이어 '아스널과 뉴캐슬은 협상 끝에 철충안에 합의했다. 이적료는 7500만파운드 규모'라고 했다.

유럽축구 이적시장 전문가 파브리시오 로마노 역시 '아스널이 뉴캐슬로부터 기마랑이스 영입에 합의했다. 이적료는 7,500만 파운드(약 1,440억원)며 메디컬 테스트가 진행될 예정이다. 개인 합의는 일찍이 완료가 됐다'고 보도했다.

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기마랑이스는 잉글랜드 프리미어리그 최고의 미드필더 중 하나다. 2022년 프랑스 리옹을 떠나 뉴캐슬에 합류한 기마랑이스는 탁월한 기술과 센스를 앞세워 팀의 핵심 미드필더로 자리매김했다. 브라질 출신 답게 볼을 간수하는 능력이 뛰어난데다, 정확한 전진패스까지 갖췄다. 수비형 미드필더로 활동량도 많고, 수비 기술까지 갖췄다. 직접 박스까지 침투하거나, 탁월한 킥력으로 득점도 곧 잘한다. 강한 승부욕까지 가졌다. 2024~2025시즌 뉴캐슬의 풋볼리그컵 우승에 힘을 보탠 기마랑이스는 지난 시즌 9골-7도움을 올리며, 완성형 미드필더로 거듭났다.

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브라질 대표팀에서도 입지를 넓혔다. 연령별 대표로 활약했던 기마랑이스는 2020년 도쿄올림픽에 출전했고, 2022년 카타르월드컵과 2026년 북중미월드컵에도 나섰다. 특히 북중미월드컵에서는 5경기에서 무려 4개의 도움을 기록했다. 하지만 노르웨이와의 16강전에서 페널티킥을 실축하며, 팀 패배의 원흉이 됐다.

지난 시즌 EPL 우승을 차지한 아스널은 리그 2연패와 유럽챔피언스리그 우승을 위한 승부수로 기마랑이스를 택했다. 아스널은 지난 시즌 데클란 라이스를 축으로 마틴 외데고르, 마르틴 수비멘디로 중원을 꾸렸지만, 외데고르의 부상과 수비멘디의 폼저하로 고생했다. 막판에는 라이스의 짝으로 마일스 루이스스켈리를 기용하기도 했다. 아스널은 기마랑이스를 데려와 최강의 중원 듀오를 구축하길 원했다.

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당초 협상은 빠르게 진행되는 듯 했다. 브라질 1티어 기자로 불리는 브루노 안드라데는 브라질 'ESPN'을 통해 '아스널이 지난 금요일(31일) 밤 기마랑이스 영입을 마무리했다'고 전했다. 이적료는 최대 8000만파운드에 달한다. ESPN은 '아스널은 기마랑이스를 위해 고정 이적료 7000만파운드에 보너스 1000만파운드를 추가 지급하는 조건을 받아들였다'며 '계약은 이번 주말 런던에서 마무리될 전망'이라고 했다.

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전날 영국 BBC 역시 복수의 소식통을 인용해 '기마랑이스가 올여름 아스널로 이적할 것이라는 전망이 커지고 있다'며 '아스널도 계약 성사에 점점 더 자신감을 보이고 있다'고 전했다.

유럽 축구 이적 전문가 파브리지오 로마노까지 합류했다. 그는 자신의 SNS를 통해 '기마랑이스의 아스널 합류가 매우 가까워졌다. 그린라이트가 임박했다'고 보도했다. 이어 '뉴캐슬은 내부적으로 기마랑이스가 클럽을 떠나는 걸 용인했다'고 전했다.

관건은 이적료였다. 아스널은 7000만파운드를 제안했다. 뉴캐슬은 첫 제안을 거절했다. 뉴캐슬은 올 여름 핵심 자원인 앤서니 고든과 산드로 토날리를 각각 바르셀로나와 토트넘으로 보냈다. 충분한 수익을 얻은만큼, 기마랑이스를 쉽게 보낼 이유가 없다. 에디 하우 후임으로 부임한 마티아스 야이슬레 감독은 기마랑이스와 함께하길 원하고 있다.

월드컵 휴가를 마치고 돌아온 기마랑이스는 아스널 메디컬 테스트를 위해 런던으로 갈 것이라는 전망과 달리 뉴캐슬이 전지훈련 중인 스페인에 합류했다. 기마랑이스는 아스널 합류 의사를 분명히 전했다. 두 구단은 빠르게 세부 조건을 조율했고, 이제 기마랑이스가 런던으로 넘어가 최종 단계만 마무리하면 이적은 마무리가 될 전망이다.

뉴캐슬은 이미 기마랑이스의 대체자로 아약스의 영건 션 스튜어, AS모나코의 알라지 밤바를 영입했다. 여기에 토트넘의 미남 미드필더 루카스 베리발도 데려오길 원한다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com