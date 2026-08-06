'대한민국 아뿔싸' 일본 초대박 경사, 깜짝 HERE WE GO...EPL '한국 0명vs일본 10명' 현실 직전

사진=로마노 SNS

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[스포츠조선 김대식 기자]한국과 일본의 격차가 더 벌어질 예정이다.

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유럽 이적시장 전문가인 파브리시오 로마노 기자는 6일(이하 한국시각) 개인 SNS를 통해 "토미야스 타케히로가 크리스탈 팰리스로 이적한다"며 계약이 성사됐을 때만 붙이는 'HERE WE GO'를 달았다.

그는 "타케히로는 런던에서 메디컬 테스트를 통과했으며, 향후 48시간 내에 계약서에 서명할 예정이다. 일본인 수비수는 지난 여름 아약스를 떠난 후 자유계약선수(FA) 신분으로 팰리스에 합류한다"고 덧붙였다.

타케히로의 팰리스 이적 가능성은 지난달 말 제기됐다. 영국 디 애슬래틱은 지난 28일 '전 아스널 수비수 타케히로가 이번 여름 이적 가능성을 염두에 두고 팰리스에서 훈련을 진행하고 있다. 27세의 타케히로는 2025~2026시즌이 끝난 후 아약스와의 계약이 만료되어 FA 신분이 되었으며, 팰리스의 프리시즌 준비 과정의 일환으로 이번 주 코모에서 팀 훈련에 합류해 있다. 이번 주 후반에 열릴 팰리스의 친선경기에 출전할 가능성도 있다'고 보도한 바 있다.

신화통신

타케히로는 실력만 평가했을 때는 충분히 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 통한다는 걸 증명한 선수다. 그는 한때 일본에서 당당하게 김민재와 비교하던 수비수였다. 벨기에 리그 신트 트라위던에서 좋은 활약을 통해 이탈리아 세리에A 볼로냐로 이적하면서 빅리그에 입성했다. 볼로냐에서 센터백과 풀백을 오가면서 하이브리드형 센터백으로 진화했고, 2021년 아스널에 입성했다.

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타케히로가 아스널에서 대단한 실력을 보여준 건 아니었지만 아스널의 준주전급 선수로 자리매김했다. 일본 국가대표팀에서는 핵심적인 선수로 떠올랐다.

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하지만 타케히로의 가장 큰 문제는 부상이었다. 좋은 모습을 보이다가 부상으로 쓰러지는 모습이 너무 잦았다. 2024년 무릎 문제로 고생하던 타케히로는 수술을 받고 시즌 아웃됐다. 1시즌을 통으로 날리자 아스널과 타케히로는 계약 해지 절차를 밟았다.

이후 타케히로는 무릎 장기 부상에서 회복한 후 지난해 12월, 6개월 단기 계약으로 아약스로 이적했다. 아약스에서 반 시즌 동안 뛴 건 겨우 9경기였다. 그래도 2026년 북중미월드컵에서는 3경기를 소화하면서 예전의 모습을 조금이나마 보여줬다.

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월드컵에서의 활약을 인정받은 것인지 타케히로는 팰리스에서 훈련할 수 있는 기회를 얻었고, 훈련에서 좋은 모습을 보이며 정식 계약까지 성공했다.

AP연합뉴스

타케히로까지 EPL 구단과 계약을 체결하면서 일본인 프리미어리거는 9명이 된다. 이적시장 상황에 따라서는 10명이 될 가능성도 농후하다. 그에 비해 다음 시즌 한국인 프리미어리거는 0명일 가능성이 매우 높다. 박지성이 열고, 기성용과 이청용 세대가 이어받아 손흥민으로 연결됐던 한국인 프리미어리거 역사가 위기에 빠졌지만 일본은 행복시대를 열고 있다.