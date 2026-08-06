같은 포르투갈 사람인데, '날강두' 호날두랑 차원 다르네...'명품 월클' 디아스의 품격[현장에서]

5일 서울월드컵경기장에서 열린 팀K리그와 맨시티의 경기. 맨시티 후벵 디아스가 패스를 시도하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.05/

Advertisement

Advertisement

[상암=스포츠조선 김대식 기자]후벵 디아스의 모범적인 태도는 크리스티아누 호날두와 비교될 수밖에 없었다.

Advertisement

맨체스터 시티는 5일 오후 8시 서울월드컵경기장에서 열린 팀 K리그와의 2026년 쿠팡플레이 시리즈 1경기에서 3대1로 승리했다. 맨시티는 오는 9일 아틀레티코 마드리드와 2경기를 치른다.

디아스는 사실 한국 투어에 참여하지 않았어도 됐다. 똑같이 2026년 북중미월드컵 8강 일정을 소화한 엘링 홀란은 구단으로부터 불참을 허락받았다. 디아스는 원래 맨시티에서 발표한 아시아 프리시즌 명단에 없었지만 스스로 참여를 결정했다. 한국에 가고 싶어서 내린 결정은 아닐 가능성이 높지만 얼마나 이 선수가 프로적인지를 보여주는 대목이다.

이미 세계적인 수비수로 정평이 난 디아스지만 어려운 조건 속에서도 명품 수비력을 선보였다압두코니르 후사노프, 요수코 그바르디올과 3백에 나선 디아스는 탁월한 수비로 팀 K리그를 꽁꽁 묶었다. 전반 12분 김대원에게 실점을 허용했지만 그 장면을 제외하면 맨시티는 팀 K리그를 상대로 더 이상의 위협적인 장면을 허용하지 않았다. 디아스는 공간을 채워주며 후방에서 팀을 진두지휘했다.

5일 서울월드컵경기장에서 열린 팀K리그와 맨시티의 경기. 이동경과 후벵 디아스가 심판진과 기념촬영을 하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.05/

전반전만 뛰고 교체됐던 디아스는 경기가 끝난 후 팀 K리그 선수들과도 인사를 나눴다. 이후 디아스는 제일 먼저 팬들에게 다가갔다. 맨시티 선수단 선봉에 서서 K리그 팬들이 있는 관중석에 제일 먼저 인사했다. 박수를 보내면서 한국 축구 팬들에게 손을 흔들어줬다.

Advertisement

이후 라커룸으로 바로 들어가지도 않고 계속 앞에 서서 경기장을 돌았다. 팬들에게 인사를 건네기 위해서였다. 맨시티 팬들이 있는 관중석까지 인사를 마친 후 그라운드에서 맨시티 선수들을 기다리고 있던 팬들에게 사인까지 꼼꼼하게 해주는 모습이었다.

Advertisement

디아스가 얼마 전까지 2월드컵에서 호날두와 함께 호흡한 탓일까. 약 7년 전 한국 방한 역사상 최악의 팬서비스를 보여준 호날두와 비교될 수밖에 없는 행동이었다. 아직 시차적응 문제도 있었을 것이며 한국인들도 버티지 못하는 무더위 속에서도 디아스는 프로였다.

맨시티 주장단의 일원으로서 팬들을 위해 행동했다. 주장급인 디아스가 선봉에서 행동하자 다른 맨시티 선수들도 따를 수밖에 없었을 것이다. 덕분에 팬들은 돈이 아깝지 않은 팬서비스를 받고 집으로 돌아갈 수 있었다.

상암=김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com