연봉 460억 초대박 제안! '레알 마드리드 떠날 마음 50%' 비니시우스 이적 불 붙는다..."전력을 다해 시도 중"

사진=비니시우스 주니오르 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]비니시우스 주니오르가 막대한 연봉 제안과 함께 레알 마드리드를 떠날 수 있다.

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유럽축구 이적시장 전문가 데이비드 온스테인 기자는 5일(한국시각) 디애슬레틱 유튜브를 통해 비니시우스의 이적에 대해 직접 밝혔다. 온스테인은 "비니시우스의 거취를 결정하기 위한 회의가 진행 중이다. 아스널은 그를 데려오기 위해 전력을 다하고 있다"며 "어느 쪽도 당장은 확신할 수 없기에 확률은 50대50으로 보고 있다"고 밝혔다.

재능으로는 이견이 없는 선수다. 세계에서 손꼽는 최고의 윙어 중 한 명이다. 2018년 레알로 이적한 이후 줄곧 성장세를 보이며 레알의 핵심 선수로 거듭났다. 2021~2022시즌 레알의 유럽챔피언스리그 우승을 이끌며 에이스 반열에 오른 비니시우스는 이후 올 시즌까지 줄곧 시즌 20골 이상을 기록하는 정상급 선수로 완벽하게 자리 잡았다.

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올 시즌도 활약은 여전했다. 킬리안 음바페가 레알의 핵심 공격수로 자리 잡았으나, 비니시우스의 영향력도 적지 않았다. 59경기에서 23골 11도움을 기록하며 음바페와 함께 레알 공격의 한 축을 맡았다. 파괴적인 돌파 능력, 수준급의 골 결정력, 뛰어난 클러치 활약 등 세계 정상급 팀에서 에이스로 활약을 모든 요소를 갖췄다.

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다만 비니시우스는 언제나 논란의 중심이었다. 인성 논란과 불화설이 자주 터졌다. 발단은 비니시우스의 태도 문제였다. 경기 중 안일한 수비 가담과 외적인 행동들이 트러블을 일으켰고, 레알 선수단과 코치진 모두 불만이 커졌다고 전해지기도 했다. 상대 선수와의 잦은 충돌과 트러블도 고민거리였다.

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레알은 비니시우스와의 계약 만료가 1년 남은 시점, 여전히 재계약을 고민 중이다. 연봉 견해 차이가 가장 큰 문제다. 비니시우스의 요구 금액에 쉽사리 다가서지 못하는 레알이기에, 재계약 협상에 실패한다면 매각까지도 고민하는 입장이다.

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이 상황을 주목한 팀이 아스널이다. 아스널은 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 우승, 유럽챔피언스리그(UCL) 준우승을 통해 유럽 무대 도전에 대한 각오가 더욱 단단해졌다. 하지만 왼쪽 윙어 포지션이 아쉽다. 레안드로 트로사르가 팀을 떠났고, 가브리엘 마르티넬리의 성장은 제자리걸음이다. 비니시우스가 합류한다면, 상당한 공격진의 보강이 될 수 있는 상황이다.

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비니시우스의 연봉 제안도 맞춰줄 의향이 있는 것으로 보이다. 비니시우스는 현재 2800만 유로(약 460억원) 규모의 연봉을 원하고 있다고 알려졌다. 레알의 제안 금액은 2200만 유로 수준, 아스널은 이를 넘어 비니시우스가 만족할 제안을 건넬 계획으로 보인다. 올여름을 달굴 수 있는 대형 이적에 관심이 쏠리고 있다. 비니시우스의 이적 여부가 어떤 결과로 이어질지도 귀추가 주목된다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com