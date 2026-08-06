[현장인터뷰] 맨시티 2군에도 밀린 K리그, 이승우 솔직 넘어 과감한 발언 "200~300억 받는 애들은 다르다"

5일 서울월드컵경기장에서 열린 팀K리그와 맨시티의 경기. 팀K리그 이승우가 패스를 시도하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.05/

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[상암=스포츠조선 김대식 기자]이승우는 역시나 솔직했다.

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팀 K리그는 5일 오후 8시 서울월드컵경기장에서 열린 팀 맨체스터 시티와의 2026년 쿠팡플레이 시리즈 1경기에서 1대3으로 패배했다.

아무리 팀 K리그가 단기간에 조직된 올스타 팀이라고 해도, 세계 축구와의 격차가 느껴진 90분이었다. 전반 12분 김대원이 득점포를 가동하면서 K리그의 자존심을 지켜준 게 다행일 정도였다. 맨시티가 주전급으로 나선 전반전은 팀 K리그가 하프라인을 넘어가는 것도 쉽지 않았다. 후반전에 백업 선수들이 들어오면서 맨시티 진영에서도 볼이 돌았지만 그게 전부였다.

5일 서울월드컵경기장에서 열린 팀K리그와 맨시티의 경기. 양 팀 선수들이 경기 종료 후 인사를 나누고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.05/

전북 현대에서 뛰고 있는 이승우는 후반전에 투입됐다. 이승우가 번뜩이는 움직임을 통해서 맨시티 수비를 흔들어보려고 했지만 기회 자체가 많지 않않았다. 경기 후 만난 이승우는 세계 축구와의 격차에 대해서 솔직하게 대답했다.

이하 이승우 일문일답

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- 짧은 준비 기간 속 어떤 점을 중점적으로.

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일단 정말 힘들었다. 워낙 공 점유를 많이 하는 팀이다 보니 수비하느라 체력적으로 많이 힘들었다. 준비할 시간이 많지 않았지만 최대한 골을 많이 넣어서 팬들이 재미있게 즐길 수 있는 경기를 만들고 싶었다. 그런데 날씨가 너무 더워 선수들도, 팬들도 많이 힘들었던 것 같다.

- 이벤트 매치가 매년 열리고 있는데 그에 대한 생각.

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우린 너무 좋다. 맨체스터 시티, 토트넘, 아틀레티코 마드리드 같은 팀들이 한국에 와서 경기를 하는데, 어린 선수들에게도 큰 경험이 될 거라고 본다. 이런 기회를 통해 실제로 해외에 진출한 선수들도 있었던 만큼 한국 축구에도 큰 도움이 되는 것 같다.

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- 직접 상대해 보니 맨체스터 시티와의 격차를 느꼈나.

당연하다. 200억~300억 받는 애들이랑 다를 수밖에 없다.

5일 서울월드컵경기장에서 열린 팀K리그와 맨시티의 경기. 팀K리그 이승우가 맨시티 헤스키와 몸싸움을 펼치고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.05/

- 맨체스터 시티 상대로 어떻게 준비했나.

준비한다고 되나? 올스타전인 만큼 다치지 않고 즐겁게 뛰면서 팬들과 함께 재미있는 경기를 만드는 데 집중했다

- 기성용과 오랜만에 뛰었는데 소감은?

오랜만에 함께 경기를 뛰었다. 어렸을 때부터 함께 성장하는 모습을 봐왔고 정말 존경하는 형이다. 대표팀에서도 함께 뛰었고, 이렇게 올스타전에서 같이 뛰었는데 오늘이 마지막이 될 수도 있다는 생각을 하니 조금 슬펐다. 1박 2일 동안 있으면서 같이 망고빙수도 먹고 이야기도 많이 했다. 워낙 후배들을 생각하는 마음이 큰 형이다. 한국 축구를 위해 신경을 쓰는 형이니까 축구뿐만 아니라 나중에 은퇴하고 나서도 큰 한국 축구에 도움이 되지 않을까 한다. 암=김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com