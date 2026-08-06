[현장인터뷰] '이강인 직접 가서 응원하고파" 대선배 기성용의 진심..."충분히 능력 갖춘 선수"

5일 서울월드컵경기장에서 열린 팀K리그와 맨시티의 경기. 맨시티 필 포든과 팀K리그 기성용이 폭염 속 호흡을 가다듬고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.05/

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[상암=스포츠조선 김대식 기자]기성용은 이강인 아틀레티코에서 잘할 것이라고 믿었다.

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팀 K리그는 5일 오후 8시 서울월드컵경기장에서 열린 팀 맨체스터 시티와의 2026년 쿠팡플레이 시리즈 1경기에서 1대3으로 패배했다.

아무리 팀 K리그가 단기간에 조직된 올스타 팀이라고 해도, 세계 축구와의 격차가 느껴진 90분이었다. 전반 12분 김대원이 득점포를 가동하면서 K리그의 자존심을 지켜준 게 다행일 정도였다. 맨시티가 주전급으로 나선 전반전은 팀 K리그가 하프라인을 넘어가는 것도 쉽지 않았다. 후반전에 백업 선수들이 들어오면서 맨시티 진영에서도 볼이 돌았지만 그게 전부였다.

한국 최고의 베테랑 중 하나인 기성용이 후반전에 투입됐는데도 불구하고, 경기 흐름은 쉽게 바뀌지 않았다. 이미 스완지 시티, 뉴캐슬 유나이티드 등에서 뛰면서 맨시티를 상대해봤던 기성용은 다시 한번 맨시티의 강함을 체험했다.

5일 서울월드컵경기장에서 열린 팀K리그와 맨시티의 경기. 맨시티 필 포든과 팀K리그 기성용이 폭염 속 호흡을 가다듬고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.05/

또한 기성용은 곧 맨시티를 상대로 아틀레티코 데뷔전을 치를 이강인에게 응원 메시지를 보냈다.

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이하 기성용 일문일답

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- 더운 날씨 속에서 경기 소감.

이제껏 경기를 하면서 가장 더운 날이었던 것 같다. 땀이 정말 많이 났고, 맨시티 선수들도 많이 힘들었을 것 같다. 날씨가 확실히 달라진 것 같다. 내가 어렸을 때 느꼈던 날씨와 지금은 다르다. 예전에는 이 정도는 아니었는데 정말 많이 더웠다.

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- 오랜만에 맨시티 상대한 소감.

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맨시티는 여전히 세계 최고의 팀이다. 영국에서 뛰던 시절에도 항상 상대하기 어려운 팀이었는데, 오늘도 프리시즌임에도 선수들이 가진 기량을 충분히 보여준 것 같다. 우리 선수들에게도 세계적인 선수들의 퀄리티를 직접 느낄 수 있었던 좋은 경험이었고, K리그 선수들에게도 많은 도움이 되는 시간이었다.

- 이승우가 기성용과의 마지막 경기가 될 것 같다고 아쉬워 하던데.

승우랑은 오래 전 대표팀에서 처음 만나 좋은 시간을 보냈고, 함께 경기하거나 훈련할 기회가 많지는 않았지만 이번 1박 2일 동안 같이 생활하고 훈련하면서 많은 이야기를 나눴다. K리그 선수들의 생각도 들을 수 있어서 개인적으로도 뜻깊은 시간이었다.

5일 서울월드컵경기장에서 열린 팀K리그와 맨시티의 경기. 패한 기성룡, 이승우가 아쉬워하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.05/

- 맨시티에서 만나고 싶었던 선수.

내 나이에 그런 동경하는 선수는 없지만 같은 포지션인 로드리를 만나고 싶었다. 세계 최고의 미드필더 중 한 명이고 좋은 퍼포먼스를 보여주는 선수이기 때문에, 오늘 함께했다면 저뿐 아니라 팬들도 정말 좋아했을 것 같다. 아쉽게 합류하지 못했지만, 나머지 선수들도 최선을 다해줘 좋은 경기가 됐다.

- 손정범과 함께 뛰어본 느낌.

"손정범은 리그에서도 좋은 모습을 보여주고 있다. 그 나이대 선수들과 비교해도 앞으로 한국 축구에서 중요한 미드필더 역할을 할 수 있는 선수라고 생각한다. 오늘 경기를 통해 더 많은 것을 느꼈을 것이고, K리그에서 만족하지 않고 더 높은 무대를 목표로 계속 노력해야 한다. 이번 경험이 어린 선수들과 K리그 선수들에게 큰 동기부여가 됐으면 한다.

- 이강인의 아틀레티코 이적. 조언해준다면?

팬들의 기대가 큰 것 같다. 스페인에서 성장한 선수인 만큼 적응하기 편한 환경이고 좋은 대우를 받고 이적한 것으로 안다. 기대에 걸맞게 더 많은 경기에 출전할 수 있을 것이다. 내가 따로 조언하지 않아도 강인이는 충분한 능력을 가진 선수이고, 이제 꾸준히 주전으로 뛸 나이다. 이번 주 맨시티와의 경기가 첫 경기가 될 것 같은데, 기회가 된다면 직접 가서 응원하고 싶다.