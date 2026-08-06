[현장인터뷰] '이강인 직접 가서 응원하고파" 대선배 기성용의 진심..."충분히 능력 갖춘 선수"

[상암=스포츠조선 김대식 기자]기성용은 이강인 아틀레티코에서 잘할 것이라고 믿었다.
팀 K리그는 5일 오후 8시 서울월드컵경기장에서 열린 팀 맨체스터 시티와의 2026년 쿠팡플레이 시리즈 1경기에서 1대3으로 패배했다.
아무리 팀 K리그가 단기간에 조직된 올스타 팀이라고 해도, 세계 축구와의 격차가 느껴진 90분이었다. 전반 12분 김대원이 득점포를 가동하면서 K리그의 자존심을 지켜준 게 다행일 정도였다. 맨시티가 주전급으로 나선 전반전은 팀 K리그가 하프라인을 넘어가는 것도 쉽지 않았다. 후반전에 백업 선수들이 들어오면서 맨시티 진영에서도 볼이 돌았지만 그게 전부였다.
한국 최고의 베테랑 중 하나인 기성용이 후반전에 투입됐는데도 불구하고, 경기 흐름은 쉽게 바뀌지 않았다. 이미 스완지 시티, 뉴캐슬 유나이티드 등에서 뛰면서 맨시티를 상대해봤던 기성용은 다시 한번 맨시티의 강함을 체험했다.
또한 기성용은 곧 맨시티를 상대로 아틀레티코 데뷔전을 치를 이강인에게 응원 메시지를 보냈다.
이하 기성용 일문일답
- 더운 날씨 속에서 경기 소감.
이제껏 경기를 하면서 가장 더운 날이었던 것 같다. 땀이 정말 많이 났고, 맨시티 선수들도 많이 힘들었을 것 같다. 날씨가 확실히 달라진 것 같다. 내가 어렸을 때 느꼈던 날씨와 지금은 다르다. 예전에는 이 정도는 아니었는데 정말 많이 더웠다.
- 오랜만에 맨시티 상대한 소감.
맨시티는 여전히 세계 최고의 팀이다. 영국에서 뛰던 시절에도 항상 상대하기 어려운 팀이었는데, 오늘도 프리시즌임에도 선수들이 가진 기량을 충분히 보여준 것 같다. 우리 선수들에게도 세계적인 선수들의 퀄리티를 직접 느낄 수 있었던 좋은 경험이었고, K리그 선수들에게도 많은 도움이 되는 시간이었다.
- 이승우가 기성용과의 마지막 경기가 될 것 같다고 아쉬워 하던데.
승우랑은 오래 전 대표팀에서 처음 만나 좋은 시간을 보냈고, 함께 경기하거나 훈련할 기회가 많지는 않았지만 이번 1박 2일 동안 같이 생활하고 훈련하면서 많은 이야기를 나눴다. K리그 선수들의 생각도 들을 수 있어서 개인적으로도 뜻깊은 시간이었다.
- 맨시티에서 만나고 싶었던 선수.
내 나이에 그런 동경하는 선수는 없지만 같은 포지션인 로드리를 만나고 싶었다. 세계 최고의 미드필더 중 한 명이고 좋은 퍼포먼스를 보여주는 선수이기 때문에, 오늘 함께했다면 저뿐 아니라 팬들도 정말 좋아했을 것 같다. 아쉽게 합류하지 못했지만, 나머지 선수들도 최선을 다해줘 좋은 경기가 됐다.
- 손정범과 함께 뛰어본 느낌.
"손정범은 리그에서도 좋은 모습을 보여주고 있다. 그 나이대 선수들과 비교해도 앞으로 한국 축구에서 중요한 미드필더 역할을 할 수 있는 선수라고 생각한다. 오늘 경기를 통해 더 많은 것을 느꼈을 것이고, K리그에서 만족하지 않고 더 높은 무대를 목표로 계속 노력해야 한다. 이번 경험이 어린 선수들과 K리그 선수들에게 큰 동기부여가 됐으면 한다.
- 이강인의 아틀레티코 이적. 조언해준다면?
팬들의 기대가 큰 것 같다. 스페인에서 성장한 선수인 만큼 적응하기 편한 환경이고 좋은 대우를 받고 이적한 것으로 안다. 기대에 걸맞게 더 많은 경기에 출전할 수 있을 것이다. 내가 따로 조언하지 않아도 강인이는 충분한 능력을 가진 선수이고, 이제 꾸준히 주전으로 뛸 나이다. 이번 주 맨시티와의 경기가 첫 경기가 될 것 같은데, 기회가 된다면 직접 가서 응원하고 싶다.