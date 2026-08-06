충격 '한국 0 vs 일본 10' 프리미어리거 격차 더 벌어졌다, '유리몸' 도미야스 팰리스 메디컬 통과→48시간 내 오피셜 '히어 위 고'

출처=파브리시오 로마노 SNS

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[스포츠조선 윤진만 기자]잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 활약하는 일본인 선수 숫자가 두자릿수를 찍을 조짐이다. 한국 축구와의 격차는 점점 더 벌어진다.

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영국공영방송 'BBC'는 6일(한국시각), 일본 국가대표 센터백 도미야스 다케히로가 EPL 클럽 크리스탈 팰리스에 자유계약으로 이적할 예정이라고 보도했다.

BBC에 따르면, 도미야스는 이번여름 아약스를 떠난 후 지난주 팰리스와 완전 이적 협상을 벌였다. 런던에서 메디컬테스트를 통과한 도미야스는 계약 조건에 대한 합의를 마친 상태로, 이제 피에르 사즈 팰리스 감독의 최종 결정만이 남았다.

사즈 감독은 2026~2027시즌 스리백 수비 전술을 가동할 예정인데, 도미야스를 스리백의 왼쪽 스토퍼로 활용할 계획인 것으로 전해졌다.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Brazil v Japan - Houston Stadium, Houston, Texas, U.S. - June 29, 2026 Brazil's Endrick in action with Japan's Hiroki Ito after Japan's Takehiro Tomiyasu clears a header off the line by Brazil's Casemiro REUTERS/Annegret Hilse

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'BBC'는 "도미야스는 최근 무릎 부상으로 어려움을 겪었다. 팰리스는 아스널 출신인 도미야스의 기량에 확신을 갖고 있지만, 몸상태에 대해선 확실하게 확인하고 싶어한다"라고 밝혔다.

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팰리스는 주력 수비수 막상스 라크루아가 이번여름 첼시로 이적하면서 수비진 강화는 옵션이 아닌 필수가 됐다. 팰리스는 도미야스 외에도 브레스트의 라파엘 르 구엔 영입에도 관심을 드러낸 것으로 전해졌다.

도미야스가 팰리스 입단을 확정하면, 2025년 아스널을 떠난지 1년만에 EPL로 리턴하는 셈이 된다. 도미야스는 2021년 볼로냐에서 아스널로 이적하며 큰 화제를 뿌렸지만, 4년간 계속된 부상 여파로 단 84경기 출전에 그쳤다.

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긴 재활 끝에 돌아와 2025~2026시즌 도중 아약스에 입단한 도미야스는 성공적인 빅리그 복귀전을 치렀고, 후반기 활약을 인정받아 일본 대표로 2026년 북중미월드컵 본선에도 나섰다.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group F - Tunisia v Japan - Estadio Monterrey, Monterrey, Mexico - June 20, 2026 Japan's Takehiro Tomiyasu in action with Tunisia's Yan Valery REUTERS/Daniel Becerril

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도미야스가 '이청용 전 소속팀' 팰리스에 입단하면 일본인 프리미어리거는 10명으로 늘어난다. 현재 가마다 다이치(크리스탈팰리스), 미토마 가오루(브라이튼), 다나카 아오(리즈), 마에다 다이젠(입스위치타운), 모리타 히데마사(헐시티), 다카이 고타(토트넘), 사카모토 다츠히로(코번트리시티), 엔도 와타루(리버풀) 등이 EPL 소속이다.

반면, 한국인 선수 중에선 새 시즌 EPL 클럽에서 주력으로 뛸 선수는 없어 보인다. 양민혁(토트넘)이 팀 프리시즌 투어에 참석했지만, 결정적인 찬스를 놓치는 등 안타까운 활약으로 일관하고 있다.

한때 일본은 EPL에서 뛰는 선수가 많은 한국 축구를 부러워하던 시절이 있었다. 이제는 '해버지' 박지성, '손세이셔널' 손흥민(LA FC)의 시대가 저물면서 한국인 프리미어리그의 숫자가 해마다 줄기 시작해 어느덧 '0'을 바라보게 됐다.

5년간 꾸준히 EPL을 누비던 '황소' 황희찬이 속한 울버햄튼은 지난시즌을 통해 강등 고배를 마셨다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com