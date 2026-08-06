[오피셜]'고든→토날리→하우 감독' 줄줄이 떠난 뉴캐슬, 만 38세 독일 출신 야이슬레 새 사령탑 선임..'4년 계약, 모든 걸 바치겠다'

마티아스 야이슬레 감독 캡처=뉴캐슬 유나이티드 구단 SNS

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 노주환 기자]EPL 뉴캐슬 유나이티드가 새 사령탑으로 독일 출신 마티아스 야이슬레 감독을 선임했다. 최근 사임한 에디 하우 감독의 후임이다.

Advertisement

뉴캐슬 구단은 6일(한국시각) 야이슬레 감독과 2030년 6월까지 4년 계약했다고 공식 채널을 통해 이 소식을 알렸다. 만 38세의 전 잘츠부르크 및 알 아흘리 감독을 지낸 야이슬레는 구단 채널을 통해 "뉴캐슬 유나이티드의 감독이 된 것은 영광이다. 뉴캐슬은 독특한 역사와 정체성, 그리고 팬층을 보유한 유럽 축구에서 가장 큰 클럽 중 하나이며, 그 열정과 유대감을 직접 경험하게 돼 기쁘다"고 말했다. 또 그는 "뉴캐슬이 제안을 보냈을 때 관심이 갈 수밖에 없었다. 클럽의 야망, 미래에 대한 비전, 그리고 눈앞에 놓인 기회가 이곳을 대단히 매력적인 장소로 만들었다"면서 "최근 몇 년간 클럽의 여정을 지켜보았으며, 지금까지 이뤄낸 발전은 누구나 명확히 확인할 수 있다. 미래가 기대된다. 나는 이 프로젝트와 야망, 그리고 클럽이 나아가는 방향을 믿는다. 명확한 비전과 강력한 리더십, 그리고 발전을 도모할 수 있는 뛰어난 기반이 갖춰져 있다"고 소감을 밝혔다. 야이슬레 감독은 "빠르게 시작하고 싶고 이 기회를 적극적으로 잡을 것이다. 뉴캐슬 유나이티드에 더 큰 성공을 가져다주기 위해 저의 모든 헌신과 에너지를 다 바치겠다"고 말했다.

마티아스 야이슬레 감독 캡처=뉴캐슬 유나이티드 구단 SNS

야이슬레 감독은 부상으로 만 25세의 나이에 선수 생활을 마감했다. 그리고 바로 지도자로 변신했다. 그의 첫 감독직은 오스트리아의 리퍼링이었고, 팀을 2부 리그 2위로 이끌었다. 이후 야이스레는 2021년 오스트리아 잘츠부르크의 지휘봉을 잡아 2연속 오스트리아 정규리그와 컵 대회 우승을 차지했다. 또 그는 2023년 사우디아라비아 알 아흘리에 합류해 2025년과 2026년 아시아챔피언스리그 엘리트 우승을 이끌었다.

마티아스 야이슬레 감독 캡처=뉴캐슬 유나이티드 구단 SNS

야이슬레 감독은 처음으로 EPL 무대에 도전한다. 차원이 다른 큰 무대다. 전임 하우 감독은 재임했던 5년 동안 뉴캐슬 구단의 부활을 이끌었다. 하우는 2021년 11월 스티브 브루스의 후임으로 부임하여 2025년 3월 리그컵 결승에서 리버풀을 꺾고 우승했다. 이는 뉴캐슬이 1969년 이후 거둔 첫 번째 주요 대회 챔피언 등극이었다. 또 뉴캐슬은 2023년과 2025년에 유럽챔피언스리그 본선에도 출전했다.

Advertisement

하지만 뉴캐슬은 지난 2025~2026시즌 고전했다. 지난 여름, 주전 공격수 알렉산데르 이삭이 리버풀로 떠났고, 정규리그와 챔피언스리그를 병행하면서 밸런스가 깨진 뉴캐슬은 프리미어리그 12위, 챔피언스리그 16강에 머물렀다. 또 이번 여름 이적시장에서 이탈리아 미드필더 산드로 토날리가 토트넘으로, 잉글랜드 공격수 앤서니 고든이 FC바르셀로나로 떠났다. 중원의 핵 브루노 기마랑이스도 아스널 이적을 추진 중이다. 새 시즌을 앞두고 뉴캐슬의 전력 약화가 불을 보듯 뻔하다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com