[공식발표]'양현준의 클럽 스승' 마틴 오닐 셀틱 감독, 시술→병원 입원 중..구단 "추측 말라, 하루이틀 후 퇴원한다"

마틴 오닐 셀틱 감독 캡처=셀틱 구단 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]한국 국가대표 공격수 양현준이 속한 스코틀랜드 명문 클럽 셀틱의 마틴 오닐 감독이 간단한 시술을 받은 후 병원에 입원 중이라고 클럽이 6일(한국시각) 공식 발표했다.

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만 74세의 오닐 감독이 어떤 수술을 받았는 지는 구체으로 공개되지 않았다. 그는 향후 하루이틀 내에 퇴원할 것으로 알려졌다.

오닐 감독은 지난 시즌 두 차례의 임시 감독직을 거치며 정규리그와 컵대회에서 더블(2관왕)을 달성한 후, 지난 6월 정식 감독으로서 1년 계약을 체결했다. 북아일랜드 출신인 오닐은 셀틱이 지난 3일 던디와의 홈 개막전에서 1대0으로 승리했을 때 벤치를 지켰다.

셀틱은 구단 공식 채널을 통해 "추측성 보도에 대응하여, 마틴 오닐 감독이 병원에서 간단한 시술을 받았음을 확인한다"면서 "감독이 향후 하루이틀 내에 퇴원할 것으로 보고 있으며, 감독을 대신해 성원을 보내주신 팬 여러분께 감사드리다. 감독과 그의 가족에 대한 사생활을 존중해 주시기를 부탁드린다"고 밝혔다.

마틴 오닐 셀틱 감독 캡처=셀틱 구단 SNS

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2019년 노팅엄을 이끈 이후 감독직을 맡지 않았던 오닐은 브랜던 로저스 감독의 사임 이후 자신의 매우 성공적이었던 첫 번째 집권기 이후 20년 만인 지난 10월 셀틱 사령탑으로 복귀했다. 전 레스터시티, 애스턴빌라, 아일랜드 대표팀 감독이었던 그는 지난해 12월 프랑스 출신 윌프리드 낭시에게 지휘봉을 넘겼다. 하지만 낭시 감독은 단 8경기 만에 성적 부진으로 경질됐고, 오닐 감독이 다시 복귀했다.

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오닐 복귀 이후 셀틱은 두 대회 정상에 올랐고, 1년 추가 옵션이 포함된 1년 계약에 동의하며 정식 감독에 올랐다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com