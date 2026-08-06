[프리시즌 매치 리뷰]'충격, 전반에만 무려 3실점' EPL 챔피언 아스널, 스페인 베티스 상대로 졸전 끝 1-3 완패..'아르테타, 터치라인에서 답답한 기색'

Soccer Football - Pre-Season Friendly - Arsenal v Real Betis - Aviva Stadium, Dublin, Ireland - August 5, 2026 Arsenal's Louie Copley walks off the pitch after sustaining an injury REUTERS/Cathal Mcnaughton

Arsenal's Marli Salmon, left, and Real Betis' Riquelme battle for the ball during the friendly soccer match between Arsenal and Real Betis in Dublin, Ireland, Wednesday Aug. 5, 2026. (Brian Lawless/PA via AP) UNITED KINGDOM OUT; NO SALES; NO ARCHIVE; PHOTOGRAPH MAY NOT BE STORED OR USED FOR MORE THAN 14 DAYS AFTER THE DAY OF TRANSMISSION; MANDATORY CREDIT

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[스포츠조선 노주환 기자]EPL 챔피언 아스널이 프리시즌 친선경기에서 스페인의 레알 베티스에 완패를 당했다. 수비에서 허점을 보이면서 무려 3실점했다.

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아스널은 6일(한국시각) 아일랜드 더블린 아비바 스타디움에서 벌어진 베티스와의 프리시즌 친선경기서 1대3으로 완패했다. 전반에 3실점했고, 한골을 추격하는데 그쳤다. 후반전에 선수를 대거 교체 투입했지만 만회골을 뽑지 못하고 고개를 숙였다.

미켈 아르테타 감독이 이끈 아스널은 지난주 스페인에서 지로나를 4대1로 꺾었던 라인업을 그대로 들고 나왔다. 재능 있는 선수들이 대거 포함되었음에도 공격의 날카로움이 부족했고 오히려 수비에서 구멍이 생기면서 경기 초반부터 실점이 나왔다.

Arsenal's Marli Salmon, right, and Real Betis' Nelson Deossa battle for the ball during the friendly soccer match between Arsenal and Real Betis in Dublin, Ireland, Wednesday Aug. 5, 2026. (Brian Lawless/PA via AP) UNITED KINGDOM OUT; NO SALES; NO ARCHIVE; PHOTOGRAPH MAY NOT BE STORED OR USED FOR MORE THAN 14 DAYS AFTER THE DAY OF TRANSMISSION; MANDATORY CREDIT

아스널의 선발 라인업에는 국가대표 수비수 4명을 비롯해 미드필더에 에단 느와네리, 카이 하베르츠, 여름 이적생 크리스토스 초리스, 맥스 다우먼이 포함되었으며, 최전방에는 빅토르 예케레스가 나섰습니다. 경기가 시작되자 아스널은 점유율을 가져갔고, 선수들의 기술적인 역량이 좋은 장면을 만들었다. 하지만 아스널은 전반 9분 코너킥 상황에서 선제골을 내줬다. 골키퍼 케파는 파블로 포르날스의 세트피스 궤적을 잘못 판단해 크로스 낙하지점 아래에 갇혔고, 공은 노마크 찬스의 로드리고 리켈메에게 떨어져 그대로 실점으로 이어졌다.

Soccer Football - Pre-Season Friendly - Arsenal v Real Betis - Aviva Stadium, Dublin, Ireland - August 5, 2026 Arsenal's Louie Copley reacts after sustaining an injury REUTERS/Cathal Mcnaughton

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첫 실점 이후 경기 양상은 크게 바뀌지 않았다. 아스널은 두 번의 실책으로 추가 실점을 허용했다. 전반 26분 넬손 데오사는 수문장 케파의 미숙한 클리어링 이후 날카로운 중거리 슈팅을 날려 아스널 골대 구석 상단에 꽂았다. 0-2로 끌려간 아스널은 전반 32분 인카피에가 초리스의 도움을 받아 한골을 만회했다. 하지만 43분, 베티스는 아스널 페널티 박스 근처에서 하베르츠가 패스 실수를 저지른 후, 전 웨스트햄 미드필더 포르날스가 박스 외곽에서 골문 구석으로 차넣어 3-1로 다시 도망갔다.

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아르테타 감독은 후반전 시작과 함께 7명의 선수 교체를 투입했다. 여기에는 북중미월드컵에서 브라질 대표로 활약한 가브리엘 마르티네리와 가브리엘 마갈량이스도 포함됐다. 만 16세 수비수 말리 살몬과 만 19세 루이 코플리도 교체로 들어갔다.

Real Betis' Chilean coach Manuel Pellegrini (L) embraces Arsenal's Spanish manager Mikel Arteta at the final whistle during the friendly pre-season football match between Arsenal and Real Betis, at the Aviva Stadium in Dublin, Ireland on August 5, 2026. (Photo by Paul Faith / AFP)

아스널의 경기 흐름은 매끄럽지 않았다. 많은 선수 교체로 경기의 흐름이 끊겼고 후반전에 가브리엘 제수스의 슈팅이 골문을 살짝 빗겨나갔다. 아스널은 점수차를 전혀 좁히지 못했다. 영국 매체 BBC에 따르면 아르테타 감독은 터치라인에서 답답한 기색을 내비치기도 했다. 높은 기준을 요구하는 것으로 유명한 감독답게 프리시즌임에도 불구하고 팀이 3골을 내준 방식과 더 많은 슈팅을 시도하지 못한 점에 대해 만족하지 않을 것이라고 평가했다.

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아스널은 프리시즌에서 보루시아 도르트문트전(9일), 코모전(13일)을 남겨두고 있다. 오는 16일 맨체스터 시티와 FA 커뮤니티 실드(슈퍼컵)를 갖는다. 새 시즌 개막은 22일 코번트리전이다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com