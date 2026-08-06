"손흥민 롤모델인데" 도핑 위반→4년 출전 정지→615일 만의 감격 복귀전…"모두에게 정말 멋진 일" 알론소 감독의 덕담

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[스포츠조선 김성원 기자]환호가 더 컸다.

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새 시즌 첼시의 지휘봉을 잡은 사비 알론소 감독은 "그가 복귀한 모습을 보니 구단 모든 사람들이 감격했다. 특히 경기 전에 그에게 10분에서 15분 정도 뛸 수 있을 거라고 말했었기 때문에 더욱 그랬다"며 "그는 분명히 기뻤을 것이다. 오랜 공백 끝에 다시 경기장에 돌아온 것은 그에게도, 그리고 모두에게도 정말 멋진 일이었다"고 밝혔다.

20개월 만에 징계가 풀린 미하일로 무드리크(첼시)가 복귀전을 치렀다. 무드리크는 5일 홍콩 카이탁 스타디움에서 열린 유벤투스와의 2026~2027프리시즌 친선경기에서 후반 37분 니콜라스 잭슨 대신 교체 투입됐다. 첼시는 유벤투스에 0대1로 패했지만, 최고의 화제는 무드리크였다.

그는 2023년 1월 첼시에 둥지를 틀었다. 첼시는 옵션을 포함해 8900만파운드(약 1710억원)를 투자, 2001년생의 젊은피를 수혈했다. 아스널이 공을 들였지만 첼시가 '하이재킹'에 성공했다.

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빠른 스피드가 강점이었다. 손흥민이 롤모델이었다. 그러나 우크라이나 출신의 무드리크는 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 적응이 쉽지 않았다. 73경기에 출전해 10골에 그쳤다.

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설살가상 2024년 11월 28일 이후 첼시에서 지워졌다. 도핑 방지 규정 위반 혐의로 기소됐고, 4년 출전 정지 징계를 받았다.

무드리크가 복용한 약물은 멜도니움이다. 산소를 아껴 사용하고 새로운 신체적 스트레스에 대비해 에너지를 빠르게 회복할 수 있도록 도와준다. 동유럽에서 널리 사용됐으며, 2016년부터 세계반도핑기구(WADA)의 금지 약물 목록에 포함됐다.

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그는 스포츠중재재판소(CAS)에 항소했고, WADA와의 합의로 20개월 만에 징계 해제 결정이 내려졌다. WADA의 멜도니움 관련 규정 변경도 작용했다. 무드리크의 샘플에서는 매우 낮은 농도의 멜도니움이 검출됐는데 현행 기준을 적용하면 애초에 양성 반응으로 보고조차 되지 않을 수치다.

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무드리크는 징계가 해제된 지 5일 만에 약 4만3000명의 환호 속에 그라운드로 돌아왔다. 615일 만의 복귀전이었다.

무드리크는 징계 기간 개인 코치를 고용해 몸을 만들었다. 그는 첼시와 2031년까지 계약돼 있다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com