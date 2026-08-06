레알 마드리드 승부수 띄웠다! BBC '비니시우스에 상향된 조건 제시, 수 시간 내 결정'...西1티어의 특별 분석 "호날두, 유벤투스 당시와 똑같은 상황"

사진=X 캡처

로이터연합뉴스

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[스포츠조선 박찬준 기자]레알 마드리드가 승부수를 띄웠다.

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6일(한국시각) 영국 'BBC'는 '레알 마드리드가 비니시우스 주니오르를 잔류시키기 위해 향상된 조건의 재계약 조건을 제시했다'고 보도했다. 이어 '조제 모리뉴 감독을 포함한 구단 수뇌부가 재계약을 낙관하고 있으며, 선수의 답변도 며칠이 아닌 수 시간 안에 나올 것으로 기대한다'고 전했다.

BBC는 앞서 '레알 마드리드가 비니시우스와 이번주 재계약 협상을 재개할 예정'이라고 보도했다. 아스널의 관심이 이어지는 가운데, 레알 마드리드는 재계약에 박차를 가하는 분위기다. BBC는 '지난 18개월 동안 재계약 협상이 진행됐지만 연봉과 구단 내 위상을 두고 의견 차이가 생겨 진행이 더뎌졌다'며 '비니시우스는 킬리안 음바페가 영입되기 전 팀의 중심 역할을 해왔던 만큼 팀 내 최고 연봉을 받고 싶어 한다'고 전했다.

비니시우스의 거취는 올 여름 가장 뜨거운 감자다. 지난 시즌 잉글랜드 프리미어리그 우승팀인 아스널이 비니시우스를 원하고 있다. 비니시우스의 아스널행 가능성은 지난달부터 제기됐다. 디어슬레틱은 '아스널이 레알 마드리드의 윙어 비니시우스 주니오르의 영입을 검토 중'이라고 보도했다. 아스널의 관심은 꽤 구체적이었다. 디어슬레틱은 '비니시우스는 공격진 보강을 노리는 아스널의 여러 영입 후보군 중에서도 가장 유력한 자원'이라며 '아직 구단간 공식 협상은 진행되지 않았지만, 영입 추진안은 아스널 내부 모든 직급의 승인을 받은 상태'라고 전했다. 스카이스포츠 역시 '아스널이 비니시우스를 원하고 있다'고 보도했다.

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비니시우스는 세계 최고의 공격수 중 하나다. 2015년 플라멩구에서 놀라운 잠재력을 보인 비니시우스는 당시 10대 선수 이적료 2위인 4500만유로에 레알 마드리드 이적을 확정지었다. 플라멩구에서 뛴 후 2018년부터 레알 마드리드 유니폼을 입은 비니시우스는 엄청난 드리블과 빠른 스피드로 팀내 입지를 넓혔다. 2021~2022시즌부터 공격포인트를 쌓기 시작한 비니시우스는 월드클래스 반열에 올랐다.

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두자릿수 득점과 도움을 기록하며 레알 마드리드의 에이스로 떠오른 비니시우스는 2023~2024시즌 레알 마드리드를 스페인 프리메라리가, 유럽챔피언스리그(UCL) 우승으로 이끌며 세계 최고의 선수 반열에 올랐다. 당시 비니시우스는 리그에서 15골-6도움, UCL에서 6골-5도움을 기록했다. 비록 로드리에 밀려 발롱도르 수상에는 실패했지만, 비니시우스는 국제축구연맹(FIFA) 올해의 선수상을 받으며 활약을 인정받았다. 2024~2025시즌에도 리그에서 11골-10도움을 기록하는 등 좋은 모습을 보였다.

지난 시즌에는 초반 사비 알론소 감독과 불화설로 기대에 미치지 못하다, 후반기 맹활약을 펼치며 16골을 넣었다. 특히 비니시우스는 2026년 북중미월드컵에서 최고의 활약을 펼쳤다. 브라질이 치른 5경기에 모두 출전해 4골을 넣으며, 에이스의 이름값을 확실히 했다. 비니시우스의 활약에도 브라질은 8강 진출에 실패했다.

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비니시우스와 레알 마드리드의 계약기간은 2027년 여름까지다. 레알 마드리드는 일찌감치 비니시우스와 재계약 테이블을 차렸지만, 아직까지 돌파구를 찾지 못하고 있다. 디어슬레틱에 따르면, 레알 마드리드는 다음 시즌 상당한 액수의 로열티 보너스를 비니시우스에게 지급해야 한다. 때문에 자유계약으로 그를 떠나보내는 상황을 용인하지 않을 것으로 보인다. 이적료를 받을 기회는 지금뿐이다.

사진=비니시우스 SNS 캡처

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아스널이 노리는 포인트다. 당초 아스널은 모건 로저스 영입을 원했다. 2024년 애스턴빌라로 이적한 로저스는 125경기에 출전해 31골을 터트렸다. 지난 시즌 애스턴 빌라의 유로파리그 우승을 이끌었다. 북중미월드컵에서 잉글랜드 대표로 좋은 모습을 보였다. 로저스는 또 다른 런던 연고인 아스널행이 유력했다. 첼시가 그 기수를 돌려놓았다.

그러자 아스널이 비니시우스로 방향을 틀었다. 아스널은 4년이 넘는 기간 동안 미켈 아르테타 감독의 구상에 맞는 월드클래스 왼쪽 윙어를 원했다. 2022년 여름부터 하피냐, 페드로 네투, 미하일로 무드리크, 무사 디아비, 니코 윌리엄스, 로저스 같은 선수들의 영입을 시도했지만, 성공하지 못했다. 비니시우스는 아스널이 데려올 수 있는 최고의 선수다. 시도 자체만으로도 팬들을 열광시키고 있다. 걸림돌은 제법 있다. 천문학적인 이적료가 필요한데다 비니시우스가 현재 받는 주급 40만유로 역시 부담되는 액수다.

아르테타 감독은 비니시우스 영입에 강한 의지를 드러내고 있다. 아르테타 감독은 "올 시즌 이적 시장의 상황을 우리 모두 알고 있다. 구단주부터 이사회, 스포츠 디렉터, 나를 포함한 모두가 이 팀을 한 단계 더 발전시키고 싶다는 공통된 목표를 갖고 있다. 그렇게 하기 위해선 더 나은 선수단과 개개인의 역량이 필요하다. 우리는 성장하고 발전하며 경기를 진화시킬 수 있는 기회와 이를 달성하기 위해 필요한 요소를 파악했다. 조만간 구체적인 실행 계획을 세울 수 있기를 바란다"고 말했다.

이미 개인합의를 완료했다는 보도까지 나온 가운데, 레알 마드리드가 다시 움직이고 있다. 텔레그래프에 따르면, 무리뉴 감독은 아스널의 움직임에 반대 의사를 보였다. 무리뉴 감독은 구단 측에 '핵심 선수들의 잔류를 원한다'는 뜻을 전했다. 레알 마드리드가 라이프치히와 코트디부아르의 얀 디오망데 영입을 원하며 비니시우스를 보낼 수 있다는 관측이 제기됐지만, 결국 잡는 쪽으로 가닥을 잡았다.

관건은 조건이다. 비니시우스 측은 레알 마드리드에 재계약 조건을 전했다. 글로벌 매체 '디 애슬레틱'에 따르면 비니시우스는 연봉, 성과 보너스, 재계약 보너스를 포함해 연간 3000만유로(약 490억원) 규모의 재계약을 요구한 것으로 알려졌다. 여기에 초상권과 관련한 별도의 계약까지 쟁점으로 떠올랐다. 스페인 '아스'는 '비니시우스가 100%에 가까운 초상권을 보유하고 있는 킬리안 음바페와 유사한 계약을 원하고 있다'고 했다. 현재 비니시우스는 50% 정도의 초상권 수익을 가져가고 있는 것으로 전해졌다.

스페인 현지에서는 비니시우스의 잔류 가능성을 반반으로 보고 있다. 토마스 론세로는 카데나 세르의 라디오 프로그램인 엘 라게로에 출연, 현재 상황이 크리스티아누 호날두의 유벤투스 이적 당시와 닮았다고 전했다. 그는 "오랜 세월 동안 레알 마드리드에는 재정적 합의가 이루어지지 않아 갑작스럽게 떠나는 스타 선수들이 있었다. 지금 비니시우스에게도 비슷한 상황이 반복되고 있다. 심지어 이적료 금액까지 비슷하다"고 했다.

이어 "우연히 생각 났는데, 당시 호날두가 마지막 계약에서 받던 세후 2200만 유로를 받았다. 내 생각에 호날두는 알프레도 디 스테파노와 함께 레알 마드리드 역사상 가장 위대한 선수 중 한명이었다. 그런데 레알 마드리드가 비니시우스에게 제시한 금액도 그 정도"라고 했다. 론세로는 "당시 호날두는 3000만 유로를 요구했지만, 레알 마드리드는 급여 구조를 이유로 2500만 유로 이상은 줄 수 없다고 했다. 플로렌티노 페레스 회장과의 권력 다툼, 특히 스타 선수들과의 관계에서는, 결국 좋지 않게 끝난다는 것을 우리 모두 알고 있다. 유벤투스가 요구하는 3000만 유로를 받을 수 있다는 걸 알고 있던 호날두는 협상 불가라고 말하고 팀을 떠났다"며 "흥미롭게도 지금 똑같은 일이 일어나고 있다. 레알 마드리드는 2200만유로를 제시했지만, 지금 비니시우스는 음바페가 받는 3000만유로를 원하고 있다"고 했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com