"살면서 이런 더위에 축구한 건 처음" 맨시티 스타들도 혀 내두른 K-폭염, 맨시티 구단 오피셜조차 "극한의 환경이었다"

5일 서울월드컵경기장에서 열린 팀K리그와 맨시티의 경기. 맨시티 필 포든과 팀K리그 기성용이 폭염 속 호흡을 가다듬고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.05/

5일 서울월드컵경기장에서 열린 팀K리그와 맨시티의 경기. 맨시티 필 포든이 호흡을 가다듬고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.05/

5일 서울월드컵경기장에서 열린 팀K리그와 맨시티의 경기. 맨시티 엔조 마레스카 감독이 경기를 지켜보고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.05/

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[스포츠조선 윤진만 기자]다양한 환경에서 수없이 많은 경기를 뛰어본 맨시티 선수들도 K-폭염에 혀를 내둘렀다.

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프리시즌 아시아 투어 중인 맨시티는 지난 5일 오후 8시 서울월드컵경기장에서 K리그 올스타인 팀 K리그와 2026년 쿠팡플레이 시리즈 1경기를 치러 3대1로 승리했다.

경기 전과 경기 중 가장 큰 이슈는 역시 찜통더위였다. 경기 하루 전인 4일, 맨시티의 사전 기자회견에서 한 외신 기자가 엔조 마레스카 맨시티 감독에게 "홍콩보다 한국이 더 덥다"며 어떻게 달라진 환경에 적응할 건지를 질문했을 정도.

경기 후 반응도 다르지 않았다. 경기장을 찾은 맨시티 미디어팀도 극한의 더위에 고생했는지, 공식 홈페이지에 올린 경기 리뷰에 '혹독한 더위'에 관련된 표현을 반복해서 적었다. 리뷰 제목부터 '맨시티, 한국의 폭염 속에서 K리그 올스타에 승리'였다.

5일 서울월드컵경기장에서 열린 팀K리그와 맨시티의 경기. 폭염으로 인해 관중석 곳곳이 비어있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.05/

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구단은 '이 경기가 얼마나 혹독한 더위 속에서 치러졌는지, 그리고 관련된 모든 사람들이 이처럼 극한의 상황을 견뎌내야 하는 경우가 얼마나 드문지를 강조할 필요가 있을 것 같다'며 '더위가 경기 진행 속도를 늦추고, 선수들의 조기 피로를 야기해 몇몇 결정에 영향을 미쳤을 것이라는 점은 분명하다'라고 적었다.

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이어 '하지만 우리 선수들이 이 더위를 이겨냈다면, 시즌 개막을 앞두고 맨체스터의 무더운 여름에 다시 적응하는 것은 훨씬 수월할 것'이라고 밝혔다. 경기 킥오프 시점에 상암벌의 기온은 32도, 습도는 75%에 육박했다.

후반에 교체투입된 스페인 출신 미드필더 니코 곤살레스는 구단을 통해 "정말 더웠다. 이런 환경에서 경기를 해본 적은 처음인 것 같다. 스페인도 여름에는 덥긴 하지만 이 정도는 아니"라고 혀를 내둘렀다.

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마레스카 감독은 "우리에게는 친선 경기라 할지라도 결과는 항상 중요하다. 하지만 가장 중요한 것은 선수들이 이런 날씨 속에서도 최선을 다하는 모습을 보는 것"이라며 "지난경기와 비교할 때 몇몇 부분에선 더 나아진 모습을 보였다"라고 평했다.

5일 서울월드컵경기장에서 열린 팀K리그와 맨시티의 경기. 경기가 끝난 뒤 구성윤과 돈나룸마가 인사를 나누고 있다.. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.05/

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물론, 맨시티 선수들만 무더위에 애를 먹은 건 아니었다. 팀 K리그를 지휘한 정정용 전북 감독은 "너무 습했다. 원래 땀을 많이 흘리는 편은 아닌데, 뛰지도 않은 나도 옷이 흠뻑 다 젖을 정도였다"라고 말했다.

맨시티는 예상을 뛰어넘는 '살인더위' 속에서도 남다른 실력을 과시하며 K리그 선수들을 자극했다. 전반 9분 라얀 아이트-누리의 선제골로 앞서간 맨시티는 12분 김대원(강원)에게 동점골을 허용했지만, 20분과 23분 티자니 라인더르스와 다빈 무바마의 연속골로 전반을 3-1로 앞서갔다.

후반 양팀 모두 대대적인 선수 교체로 경기 양상이 다소 루즈해진 가운데, 교체투입한 골키퍼 구성윤(서울)이 6개의 선방을 기록하며 가장 눈에 띄는 활약을 펼쳤다. 맨시티도 '구성윤은 사비뉴, 오마르 마르무시, 몽가의 슈팅을 막았다'며 조명했다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com