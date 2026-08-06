"대표팀서 은퇴하니 너무 편안해" '탈트넘→맨시티 신화' 손흥민 절친 워커, '2부' 추락에도 축구에 진심 또 진심

사진캡처=스코어 90

로이터 연합뉴스

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[스포츠조선 김성원 기자]손흥민의 절친 카일 워커(36·번리)는 2026~2027시즌 잉글랜드 챔피언십(2부·EFL)을 누빈다.

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그는 지난해 7월 맨시티를 떠나 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 번리에 둥지를 틀었지만, 2부 강등을 막지 못했다. 번리는 19위에 머물며 EPL과 이별했다.

셰필드 유나이티드에서 프로에 데뷔한 워커는 토트넘에서 잠재력이 폭발했다. 임대 시절을 포함해 8시즌을 보냈다. 손흥민과도 함께 그라운드를 누볐다. 그러나 그는 무관이었다. 워커는 2017년 7월 맨시티로 둥지를 옮겼다.

인생이 바뀌었다. 워커는 EPL 6회, FA컵 2회, 리그컵 4회, FA 커뮤니티실드 2회, 유럽챔피언스리그 1회, 유럽 슈퍼컵 1회, 국제축구연맹(FIFA) 클럽월드컵 1회 등 총 17차례 우승컵을 들어올렸다.

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어느덧 현역 인생을 정리하고 있다. A매치 96경기에 출전한 그는 센추리클럽(100경기 이상 출전) 가입을 목전에 두고 지난 3월 잉글랜드 국가대표 은퇴를 선언했다.

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2026~2027시즌 EFL은 15일(이하 한국시각) 개막된다. 워커는 6일 EFL 개막 미디어데이에 참석했다. 그는 '잉글랜드대표팀에서 너무 일찍 은퇴한 것 아니냐'는 질문에 "절대 그렇지 않다"고 답했다.

그리고 "인생에서 내리는 결정은 그 행동에 달려 있다. 나는 그 결정을 내렸고, 그것은 나와 가족이 함께 내린 결정이었다. 가족들은 여름 캠프와 국제 대회 등 모든 과정을 나와 함께 해왔기 때문에, 그 결정은 나 혼자서 내린 것이 아니다"라고 밝혔다.

AP 연합뉴스

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워커는 또 "힘든 결정이었지만 지금은 마음이 편하다. 내가 원했던 일이었고 옳다고 생각했다. 잉글랜드대표팀에서 조국을 대표하며 보낸 시간에 대해 매우 감사하게 생각한다"며 "선수단 구성과 부상 상황을 고려했을 때, 어쩌면 발탁될 기회가 있었을지도 모르지만, 은퇴한 상태였기 때문에 대표팀 소집을 기대하지 않았다. 리스 제임스, 트렌트 알렉산더-아놀드, 티노 리브라멘토가 있었기에, 내가 가족과 시간을 보낼 수 있었다"고 설명했다.

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그는 국가대표 은퇴가 클럽 생활을 연장하는 데 도움이 되기를 바랐다. 워커는 "매 시즌 최선을 다할 거다. 나는 36세고, 시즌이 끝나면 37세가 된다. 그때 몸 상태와 컨디션이 어떤지 보고 결정하려고 한다. 나는 여전히 몸 상태가 좋고, 좋은 수준으로 경기를 하고 있다고 생각한다"고 강조했다.

그는 이어 "제임스 밀너 같은 선수를 보면 얼마나 오랫동안 선수 생활을 했는지 알 수 있죠. 그는 (잉글랜드 대표팀에서) 아주 일찍 은퇴했지만, 축구계에서 훌륭한 업적을 많이 남겼다. 나도 그의 발자취를 따라갈 수 있기를 바란다"고 덧붙였다.

밀너는 30세에 잉글랜드대표팀에서 은퇴했지만 EPL 최다 출전 기록을 세우며 지난 시즌 후 40세에 현역 생활을 마감했다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com