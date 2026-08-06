[오피셜]김대원·마테우스·완델손·정승원, 7월 '이달의 선수상' 후보 선정…6일 팬투표 스타트

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김성원 기자]김대원(강원), 마테우스(안양), 완델손(포항), 정승원(서울)이 7월 '이달의 선수상' 후보에 올랐다.

Advertisement

한국프로축구연맹은 7월 'EA SPORTS 이달의 선수상' 후보를 6일 공개했다. K리그1 16라운드부터 20라운드까지 경기를 대상으로 했다. 후보에 오른 4명 모두 7월 전 경기에 출전했다.

김대원은 2골 2도움을 기록하며 팀의 공격을 이끌었다. 18라운드 김천전에서는 멀티골을 터뜨리며 강원의 승리를 견인했고, 해당 라운드 MVP에 선정됐다. 김대원은 4월 이달의 선수상을 수상한 데 이어 시즌 두 번째 수상에 도전한다.

마테우스는 3골 2도움을 올렸다. 19라운드 부천 원정에서는 1골 1도움을 올리며 팀의 극적인 역전승을 이끌었다. 한 달 내내 꾸준한 활약을 펼치며 후보에 이름을 올렸다.

Advertisement

완델손도 2골 2도움을 기록했다. 16라운드 안양전에서는 2골 1도움을 기록하며 팀의 3대0 승리를 이끌었고, 해당 라운드 MVP에 선정됐다.

Advertisement

정승원은 무려 5골을 터뜨리며 맹활약했다. 18라운드부터 20라운드까지 3경기 연속 득점을 기록했고, 19라운드 포항전에서는 멀티골을 터뜨리는 등 물오른 득점력을 과시했다. 이 활약으로 정승원은 라운드 MVP에 1회, 라운드 베스트11에 3회 선정됐다.

'이달의 선수상'은 프로연맹 K리그 공식 비디오게임 파트너 일렉트로닉아츠(EA)가 함께 매달 최고의 활약을 펼친 선수에게 수여하는 상이다. K리그뿐만 아니라 프리미어리그, 라리가, 분데스리가, 리그앙 등 유럽 주요 리그에서도 수여하고 있다.

Advertisement

'이달의 선수상'은 프로연맹 TSG기술위원회 1차 투표(60%)를 거쳐 선정된 4명의 후보를 대상으로, 2차 K리그 팬 투표(25%)와 EA SPORTS™ FC Online(FC 온라인) 유저 투표(15%)를 진행한 후 1, 2차 투표 결과를 합산하여 수상자를 결정한다.

Advertisement

팬 투표는 6일부터 9일까지 4일간 진행된다. K리그 공식 어플리케이션 'Kick'을 통해 하루에 한 번씩 총 4회까지 투표할 수 있다. 같은 기간 진행되는 FC 온라인 유저 투표는 한 아이디당 1회만 참여할 수 있다.

'이달의 선수상' 수상자에게는 트로피와 함께 해당 시즌 유니폼에 이달의선수상 패치 부착 혜택이 제공된다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com