'韓 축구 에이스' 이강인 비상, PSG 겨우 떠났는데 '독박 축구' 날벼락 유력...'득점왕 출신' 공격수 영입 역제안→"인성 문제로 영입 확신 X"

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국이 0대1로 패한 가운데 이강인이 주저앉아 눈물을 흘리고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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[스포츠조선 이현석 기자]아틀레티코 마드리드가 추가적인 공격진 보강에 긍정적이지 않은 반응이다.

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축구 콘텐츠 매체 365스코어는 5일(한국시각) '빅터 오시멘이 아틀레티코 마드리드에 제안됐다'고 보도했다.

365스코어는 '오시멘의 에이전트는 아틀레티코에 직접 연락해 7500만 유로 수준의 계약을 역제안했다. 다만 아틀레티코는 해당 금액에 대해 회의적이다'고 전했다. 해당 소식이 전해진 후 아틀레티코 소식에 정통한 마테오 모레토 기자 또한 '아틀레티코의 수뇌부는 오시멘의 성격과 인성에 전혀 확신을 갖지 못하고 있다'는 소식을 리트윗했다.

AFP연합뉴스

올여름 아틀레티코는 변화를 위해 여러 포지션을 보강했다. 그중 하나가 공격진이었다. 앙투완 그리즈만의 이탈 후 공격진의 중심을 잡아줄 에이스가 필요했던 아틀레티코는 2023년 여름부터 관심을 보인 이강인에게 고개를 돌렸다. 이강인은 파리 생제르맹(PSG)에서 확고한 주전이 아니었던 상황, 선수로서 도약을 위해 아틀레티코의 손을 잡고 3년 만에 스페인 무대로 복귀했다.

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다만 아틀레티코의 보강은 여기서 끝날 수 없다. 훌리안 알바레스의 이적 가능성, 알렉산더르 쇠를로트의 부진과 함께 최전방도 아틀레티코의 여전한 고민 거리다. 특히 득점을 책임져야 할 알바레스가 바르셀로나, 파리 생제르맹(PSG), 레알 마드리드, 아스널 등 주요 구단들과 이름이 엮이며, 좀처럼 잔류 가능성이 보이지 않고 있다. 아틀레티코는 원하는 이적료 없이는 팔지 않겠다는 입장이지만, 알바레스의 단호하게 이적을 고수한다면 이에 대한 대비도 불가피하다.

AFP연합뉴스

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그 자리를 대체할 수 있는 공격수가 바로 오시멘이다. 릴, 나폴리 등 명문 구단을 거치며 유럽을 대표하는 골잡이로 활약했다. 2022~2023시즌에는 김민재와 함께 나폴리의 세리에A 우승을 이끌며 득점왕까지 차지했던 오시멘은 이후 이적 상황이 꼬이며 유럽 5대 리그를 떠났다. 2024~2025시즌부터 갈라타사라이에서 활약하고 있다. 다만 득점력은 여전하다. 튀르키예 무대에서 74경기를 뛰며 59골을 넣으며 여전한 골잡이 면모를 선보였다.

오시멘이 합류한다면 이강인의 공격 부담을 확실히 덜어낼 수 있다. 공격 지역에서 이강인은 파이널 패스에 집중하고, 오시멘이 득점에 매진하는 상황도 기대할 수 있는 장면이다. 다만 오시멘 측이 제시한 연봉이나, 선수의 인성 등은 아틀레티코가 당장 이적을 추진하기에 불안 요소인 것으로 보인다. 올여름 공격진영입이 필요할 수 있는 아틀레티코가 오시멘에 대해 어떤 결정을 내릴지도 주목할 부분이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com