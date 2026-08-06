[현장인터뷰] '맨시티 상대 미친 선방쇼' 구성윤의 셀프 어필..."맨시티가 45분 어떻게 봐줬을지" 웃음

5일 서울월드컵경기장에서 열린 팀K리그와 맨시티의 경기. 팀K리그 골키퍼 구성윤이 맨시티 공격을 차단하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.05/

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[상암=스포츠조선 김대식 기자]구성윤은 맨체스터 시티에 자신을 제대로 어필했다.

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팀 K리그는 5일 오후 8시 서울월드컵경기장에서 열린 팀 맨체스터 시티와의 2026년 쿠팡플레이 시리즈 1경기에서 1대3으로 패배했다.

경기력 차이만큼이나 스코어가 벌어지지 않은 이유는 후반전 교체로 투입된 구성윤 때문이었다. 구성윤은 후반 7분 맨시티 프리킥 찬스에서 타자니 라인더르스의 슈팅을 완벽하게 막아낸 뒤의 세컨드볼 찬스도 몸을 날려 수비해냈다.

후반 막판 구성윤의 선방쇼는 이어졌다. 후반 35분 오마르 마르무쉬의 강력한 슈팅도 쳐낸 구성윤은 3분 뒤에도 긴 다리로 마르무쉬의 슈팅을 방어했다. 후반 추가시간 사비뉴의 감아차기까지 막아낸 구성윤은 완벽한 선방력을 보여줬다.

5일 서울월드컵경기장에서 열린 팀K리그와 맨시티의 경기. 팀K리그 골키퍼 구성윤이 맨시티 공격을 차단하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.05/

경기 후 구성윤은 "맨시티 선수들이 딱 막기 좋게 때려줘서 좋은 선방이 나왔던 것 같다"며 겸손했다. 이어 "단 하루 발을 맞췄지만, 선수들과 스태프 모두 이기겠다는 각오로 준비했다. 1대3 패배라는 결과는 아쉽지만 그라운드에서 직접 맨시티와 맞붙을 수 있어 정말 행복하고 뜻깊은 시간"이라고 덧붙였다.

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이런 이벤트성 경기를 통해 세계적인 강팀인 맨시티를 만난 소감에 대해선 "재밌었다. 상대는 세계에서도 손가락 안에 드는 팀이다. 세계적인 선수들과 경기할 수 있어 행복했다"고 했다.

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세계적인 선수들의 슈팅은 남달랐는 게 구성윤의 설명이다. 그는 "첫 번째 프리킥은 깜짝 놀랐다. 타자니 라인더러스의 슈팅이 빠르게 다가왔다. 어제 훈련하면서도 더 빨리 반응해야겠다고 생각했는데 그럼에도 놀라운 슈팅이라 기억에 남는다"고 설명했다.

5일 서울월드컵경기장에서 열린 팀K리그와 맨시티의 경기. 경기가 끝난 뒤 구성윤과 돈나룸마가 인사를 나누고 있다.. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.05/

이어 구성윤은 맨시티 1군이 출전한 전반전에 출전하지 않아 다행이라며 농담을 던졌다. 그는 "오히려 전반에 뛰지 않은 게 다행이라는 생각이 들었다. 벤치에서 봐도 패스 템포와 슈팅 타이밍의 차원이 달랐다. 아직 프리시즌이라 몸이 100%가 아닐 텐데도 그런 압도적인 경기력을 보여주는 것을 보며 클래스의 차이를 확실히 느꼈다"며 맨시티에 감탄했다.

마지막으로 구성윤은 맨시티에 자신을 어필(?)했다. 그는 "후반 45분만 본 맨시티 관계자들이 나를 어떻게 생각할지는 모르겠다"면서도 "개인적으로는 만족스러운 경기를 한 것 같다"고 말했다. 상암=김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com