'김민재 이전 亞 최고 DF → 유리몸 전설' 도미야스, 다시 EPL 돌아온다…팰리스 입단 임박

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[스포츠조선 박상경 기자] 한때 아시아 최고의 수비수로 불렸지만, 이젠 부상이 언제 올까 걱정하는 처지다.

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도미야스 다케히로가 잉글랜드 프리미어리그로 복귀한다. 영국 BBC는 5일(한국시각) '도미야스가 크리스털팰리스에 자유계약으로 입단할 예정'이라고 전했다. 도미야스는 최근 팰리스의 메디컬테스트를 통과하면서 입단을 목전에 두게 됐다. 지난해 아스널과 계약 상호 해지로 프리미어리그를 떠났던 도미야스는 1년 만에 재도전에 나설 수 있게 됐다.

2015년 아비스파 후쿠오카에서 프로 데뷔한 도미야스는 2018년 신트트라위던(벨기에)에 입단하면서 유럽 무대에 진출했다. 2019년 볼로냐에 입단하며 이탈리아 세리에A에 진출했고, 뛰어난 기량을 선보이면서 2021년 아스널 유니폼을 입었다. 당시 페네르바체(튀르키예)에 입단하며 막 유럽에 진출했던 김민재보다 훨씬 높은 평가를 받던 시절이었다.

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도미야스는 2021~2022시즌 전반기 아스널 수비진 안정화에 크게 기여했다는 평가를 받았다 그러나 후반기부터 부상 문제가 본격화 되기 시작했다. 이후 매 시즌 부상과 복귀를 반복하던 도미야스는 2024~2025시즌 개막 두 달만에 교체 출전으로 복귀를 알렸으나, 곧바로 부상하면서 시즌 아웃됐다. 결국 아스널은 시즌 종료 후 도미야스와 결별을 택했다. 도미야스는 아약스에 입단해 2025~2026시즌을 소화했으나, 8경기 출전에 그쳤다. 하지만 모리야스 하지메 감독이 이끈 2026 북중미월드컵 일본 대표팀에 승선해 안정적인 활약을 펼치면서 재기 발판을 마련했고, 결국 팰리스의 제의를 받기에 이르렀다.

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피에르 사주 감독 체제로 재편된 팰리스는 도미야스 영입을 계기로 수비 안정화가 이뤄질 것으로 기대하는 눈치. 그러나 도미야스의 부상 전력으로 인해 계약 전 메디컬테스트를 꼼꼼히 진행한 것으로 알려졌다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com