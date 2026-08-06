죽어도 아스널 가지마! HERE WE GO 확인 완료 "무리뉴가 재계약 협상 참여했다"→"잔류 계획 직접 설명"

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[스포츠조선 이현석 기자]조세 무리뉴 감독이 판을 뒤집었다.

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유럽축구 이적시장 전문가 파브리치오 로마노 기자는 6일(한국시각) 개인 SNS를 통해 '무리뉴가 비니시우스 주니어의 신규 계약 논의에 개인적으로 참여하고 있으며, 브라질 선수가 남기를 강력히 추진해 왔기 때문이다'고 보도했다.

로마노는 '레알 마드리드는 자신감이 있으며, 무리뉴가 구단에 비니시우스가 남기를 원한다고 말했으며, 비니시우스에게도 그가 계속 머무를 계획에 대해 말했다'고 전했다.

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비니시우스는 지난 2018년 레알 합류 이후 꾸준히 성장해 레알의 핵심으로 활약 중인 선수다. 지난 2021~2022시즌에는 유럽챔피언스리그(UCL) 결승전에서 결승골을 넣으며 레알의 14번째 UCL 우승을 이끈 일등 공신이 된 그는 해당 시즌을 기점으로 월드클래스 수준으로 올라섰다. 직전 시즌에도 맹활약하며 레알의 15번째 UCL 우승까지 일조했다.

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문제는 비니시우스를 둘러싼 논란이다. 비니시우스는 2024년 발롱도르 2위와 함께 레알 선수단과 수뇌부가 발롱도르 시상식 참석을 거부하며 축구계 화제의 인물로 관심을 받기 시작했다. 이후에는 인성 논란과 불화설이 터졌다. 발단은 비니시우스의 태도 문제였다. 경기 중 안일한 수비 가담과 외적인 행동들이 트러블을 일으켰고, 레알 선수단과 코치진 모두 불만이 커졌다는 소식도 나왔다. 재계약 협상도 문제였다. 킬리안 음바페의 존재를 의식하며 더 높은 급여를 요구했고, 레알은 이를 수용할 수 없다는 입장을 보이며 평행선을 걸었다.

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올여름도 상황이 반복되며 이적 가능성이 등장했다. 데이비드 온스테인 기자는 '비니시우스의 거취를 결정하기 위한 회의가 진행 중이다. 아스널은 그를 데려오기 위해 전력을 다하고 있다'고 전했다. 아스널은 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 우승, 유럽챔피언스리그(UCL) 준우승을 통해 유럽 무대 도전에 대한 각오가 더욱 단단해졌다. 하지만 왼쪽 윙어 포지션이 아쉽다. 레안드로 트로사르가 팀을 떠났고, 가브리엘 마르티넬리의 성장은 제자리걸음이다. 비니시우스가 합류한다면, 상당한 공격진의 보강이 될 수 있는 상황이다.

하지만 무리뉴 감독의 개입으로 상황이 달라졌다. 비니시우스는 현재 2800만 유로(약 460억원) 규모의 연봉을 원하고 있다고 알려졌다. 당초 이 연봉을 맞춰줄 생각이 없었던 레알은 무리뉴가 재계약에 관여하며 갑자기 계약 연장이 급물살을 타고 있는 것으로 보인다. 무리뉴의 추진과 함께 비니시우스가 레알과의 계약을 이어갈지도 귀추가 주목된다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com